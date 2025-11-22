Záplavy ve Vietnamu si vyžádaly 55 obětí, další lidé se pohřešují

Bleskové záplavy a prudké deště zasáhly především centrální a jižní část země. Nejvíce je postižená provincie Dac Lak, kde úřady napočítaly na dvě desítky mrtvých. Prudké deště přispívají mimo jiné k sesuvům půdy.
S řadou míst je stále těžké se spojit. Některé dálnice jsou zaplavené a bez elektřiny zůstává na 300.000 odběratelů.
Silné deště Vietnam zažívá od konce října. Vysoké srážky jsou v zemi obvyklé v období od června do září. Podle vědců však jejich vydatnost a prudkost ovlivňují změny klimatu způsobené člověkem.