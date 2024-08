Střela, pak bomba, nakonec přece jen střela. Jak tedy zahynul vůdce Hamásu

Střela s těžkou hlavicí způsobila silný výbuch, stojí v prohlášení, které zveřejnila íránská státní agentura IRNA. Haníja byl ubytován v zařízení pro hosty z řad veteránů.

Gardy ze středečního činu obvinily Izrael, jejich slovy „dobrodružný a teroristický sionistický režim“. Židovský stát podle nich podpořily Spojené státy. Odplata Teheránu za útok provedený na jeho půdě bude „tvrdá a bude provedena ve vhodnou dobu, na vhodném místě a vhodným způsobem“, uvádí se v textu.

Média původně uváděla, že Haníja zahynul po vzdušném úderu. List The New York Times ale s odkazem na několik zdrojů později napsal, že Haníju nezabil vzdušný úder. Zemřel podle nich po výbuchu bomby pronesené zhruba před dvěma měsíci do jeho pokoje v tomto teheránském penzionu, kde často pobýval.

Haníja už několik let žil v Kataru. V Teheránu byl zabit poté, co se tam zúčastnil slavnostní přísahy nového prezidenta Masúda Pezeškjána. K útoku se nikdo nepřihlásil, Hamás jej však přisoudil Izraeli, který to nepopřel.

V polovině dubna Írán odpálil na Izrael přes 300 raket a dronů v odvetě za zabití sedmi důstojníků íránských revolučních gard, včetně dvou generálů, při Izraeli připisovaném úderu na komplex íránské ambasády v syrském Damašku. Izraeli se tehdy s pomocí letectva spojenců a vlastní rozsáhlé protivzdušné obrany podařilo naprostou většinu íránských střel zneškodnit.