„Ať se lidi bojí.“ Ministrovy zprávy osvětlují aférku i covidové plány

„Musíme všechny pěkně vyděsit,“ psal v pracovní komunikaci během covidové pandemie někdejší britský ministr zdravotnictví Matt Hancock svým vládním kolegům. Zpráva se týkala toho, kdy a jakým způsobem informovat veřejnost o tom, že se na území Británie objevila nová mutace koronaviru SARS-CoV-2. Následný strach a obavy měly být motivačním faktorem, jak Brity přimět, aby dodržovali přísná proticovidová opatření a lockdowny.

Také tehdejší vedoucí úřadu vlády Simon Case v této komunikaci Hancockovi radil, že právě „strach a pocit viny“ je pro vládní komunikaci s občany ohledně pandemie klíčový.

Jsou to dvě ze stovky tisíc zpráv mezi Hancockem a jeho spolupracovníky, odeslaných přes telefonní chatovací aplikaci WhatsApp, které se právě dostaly na veřejnost. Informoval o nich Sunday Telegraph a jeho redaktorka Isabel Oakeshottová, která během covidové pandemie kritizovala vládní opatření a plošné uzávěry. Opakujícím se sdělením uniklých zpráv měl být právě motiv strachu: Potřebujeme, ať se lidé bojí a dodržují nařízení.

„Všichni se strachy zblázní“

„Nebudeme to oznamovat příliš dlouho dopředu, radši tou novou mutací převálcujeme všechno najednou,“ navrhoval Hancockovi jeden z poradců na ministerstvu zdravotnictví.

„Všichni se z té nové mutace strachy zblázní,“ říkal Hancock.

„Ano, a přesně tím vyvoláme tu správnou změnu chování,“ odpověděl poradce.

„Kdy tedy novou mutaci vypustíme?“ zeptal se Hancock.

Stalo se tak následující den.

Jsou to textové zprávy z komunikace, která probíhala 13. prosince 2020. To bylo pět dní před datem, k němuž vláda původně plánovala předvánoční uvolnění přísných protiepidemických pravidel. K tomu nakonec nedošlo a Vánoce rovněž zůstaly pod tvrdou covidovou uzávěrou.

„Nesmíme vypadat směšně“

O několik týdnů poté, v lednu 2021, kdy stále platila přísná proticovidová opatření, Hancock a Case zvažovali, jak komunikaci navenek „posunout na vyšší úroveň“. Podle Case by postupné úpravy protiepidemických pravidel vypadaly „směšně“ a právě tady navrhoval, že jejich součástí musí být „faktor strachu a viny“, který je pro tuto komunikaci s občany „zásadní“.

V dalších zprávách pak například Case zmiňuje, že informovat veřejnost o pandemické situaci by měl někdo „důvěryhodný“, tedy „bohužel ne premiér“. Tím byl v té době Boris Johnson.

Hancock se nyní hájí tím, že jde o „částečné a zkreslené informace, které mají sloužit protivládní agendě“.

Sekretářka a australská reality show

Také například vládní zmocněnec pro Severní Irsko Chris Heaton-Harris uniklou komunikaci považuje spíše za „náhled do Hancockovy psýché“, který nemusí přesně reflektovat reálný stav vývoje. Stínový ministr zdravotnictví za labouristy během pandemie Jonathan Ashworth smířlivě uvádí, že „každý příběh má dvě strany“. Přesto chápe, že těmito uniklými zprávami nyní budou lidé „hluboce znepokojeni“.

Hancock se ze svého původního působiště na ministerstvu kultury ocitl na ministerstvu zdravotnictví ocitl spíše náhodou za tehdejší premiérky Theresy Mayové. To ještě nikdo netušil, že přijde největší krize v dobách míru, tedy celosvětová pandemie.

O tom, že Hancock byl nejen za svého působení na ministerstvu zdravotnictví mírně řečeno podivnou postavou, svědčí mnohé. Za covidu během přísných opatření, kdy se nemohli stýkat ani lidé mimo jednu domácnost, ženatý ministr ve své ministerské kanceláři sváděl svoji sekretářku. Po videu , které zveřejnil list The Sun, mu nezbylo nic jiného, než rezignovat.

I tato Hancockova aféra se výrazně objevila v textové komunikaci během následujících čtyřiceti hodin. „Jak moc špatné to je?“ ptal se svého zvláštního poradce. „Sakra. Není to zrovna příjemý pohled,“ psal ohledně videa v další zprávě. Nakonec došel k závěru, že kromě porušení v té době platného pravidla sociální dvoumetrové distance se v zásadě nic nestalo a že omluva britské veřejnosti, včetně veřejné omluvy blízkým, tedy jeho manželce, to jistě spraví. Nespravila.

Poté, co loni začalo vyšetřování ohledně toho, zda protipandemická opatření vlády a ministerstva zdravotnictví byla prováděna adekvátně a v souladu se zákonem, odjel Hancock v rámci mezinárodní reality show soutěžit o „přežití“ do australské buše.