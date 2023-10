Pašování v lodích i tunelech. Hamás má zbraně z Íránu i recyklací izraelských střel

Hnutí Hamás v Pásmu Gazy, kde před začátkem současného konfliktu žily asi dva miliony Palestinců, zvítězilo ve volbách v roce 2006. Autoritářsky v regionu vládne od krátké občanské války v roce 2007.

Izrael a Egypt v reakci na absolutní převzetí moci Hamásem uvalily na Pásmo Gazy blokádu, navzdory které se však hnutí za posledních 15 let daří rozšiřovat své vojenské kapacity. Izrael dnes odhaduje jeho vojenskou sílu na asi 30 000 mužů, píše týdeník Economist.

Od roku 2008 se Hamás s Izraelem vojensky konfrontoval mnohokrát, přičemž několik těchto incidentů přerostlo ve války se stovkami až tisíci obětí. V letech 2009 a 2014 izraelská armáda překročila hranice a bojovala na území Pásma Gazy. Posun ve vojenských kapacitách Hamásu je patrný například na faktu, že při střetech v roce 2021 islamisté vypálili na Izrael 4 300 raket v průběhu 11 dní, výrazně více, než byli schopni v předchozích konfliktech.

Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

Hamás byl od světa takřka odříznutý posledních 17 let. Jedním z hlavních způsobů, jak získává zbraně, je podle expertů citovaných CNN jejich pašování podzemními tunely, a to navzdory izraelským a egyptským snahám tuto infrastrukturu narušovat.

„Takto se z Íránu do Gazy dostaly například i systémy na odpálení raket delšího dosahu,“ říká Daniel Byman z Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS). Charles Lister z washingtonského Institutu pro Blízký východ (MEI) uvedl, že „Írán pokročilejší, balistické rakety a jejich součásti do Gazy dostává také po moři“.

Írán podle pozorovatelů nefunguje pro Hamás jen jako dodavatel, ale také „instruktor“; díky expertize íránských výrobců zbraní mohou islamisté vyrábět vlastní přímo v Gaze.

„Máme místní továrny na všechno, na rakety s dosahy od 250 do deseti kilometrů. Máme továrny na minomety i granáty pro ně. Máme továrny na kalašnikovy,“ popsal podle CNN vysoce postavený zástupce Hamásu. Část materiálu potřebného k výrobě těchto zbraní Hamás sám recykluje z munice, která do Gazy v průběhu let dopadla z Izraele.

Analytik amerického letectva se zaměřením na Blízký východ Aaron Pilkington uvedl, že aby byl Hamás schopný použít tolik munice, kolik použil v sobotu, musel ji shromažďovat dlouhou dobu.

„Je důležité mít na paměti, že odpálit velké množství raket je vlastně velice nekomplikované. Překvapující však je, jak můžete skladovat, přesunout a připravit tisíce raket, a přitom se vyhnout izraelskému, egyptskému a saúdskému pozorování. Je obtížné pochopit, jak by toto palestinští radikálové mohli dokázat bez íránských rad,“ řekl Pilkington CNN.

Spojené státy ve svých prohlášeních, včetně čtvrtečního Bílého domu, Írán označily za komplice sobotních útoků na Izrael, uvedly však, že nemají důkazy o jeho přímém zapojení.