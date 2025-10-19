Hamás může chystat útok na palestinské civilisty, varují USA. Lež, reaguje hnutí

Autor: ,
  9:43
Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že má věrohodné informace o hrozícím útoku palestinského teroristického hnutí Hamás proti palestinským civilistům. Útok by byl „přímým a hrubým porušením“ dohody o příměří v Pásmu Gazy, sdělila diplomacie Spojených států. Hamás tvrzení odmítl.
Členové palestinského teroristického hnutí Hamás doprovázejí vozidla Červeného...

Členové palestinského teroristického hnutí Hamás doprovázejí vozidla Červeného kříže přepravující rukojmí. (13. října 2025) | foto: ČTK

Člen palestinského teroristického hnutí Hamás upravuje čelenku svému kolegovi....
Člen Hamásu v Pásmu Gazy stojí na stráži, zatímco vozidla Červeného kříže...
Rukojmí, které propustil Hamás (13. října 2025)
Jeden z Izraelců propuštěný hnutím Hamás (13. října 2025)
30 fotografií

„Pokud Hamás tento útok provede, budou přijata opatření k ochraně lidí v Gaze a zajištění funkčnosti příměří,“ uvedl úřad bez dalších podrobností o možném útoku.

Americký prezident Donald Trump již dříve řekl, že pokud by Hamás pokračoval v zabíjení civilistů, bude jeho odzbrojení dosaženo silou.

Popravy, boje v ulicích. Hamás začal „čistit“ Gazu, má zelenou od Trumpa

Křehké příměří v Gaze, uzavřené po dvou letech bojů, trvá od 10. října jako součást dvacetibodového Trumpova plánu, jehož cílem je zcela ukončit válku. Hamás v těchto dnech předává Izraeli těla rukojmích unesených při teroristickém útoku 7 října 2023, který vyvolal izraelskou odvetu. Na předání těl by měla navázat druhá fáze plánu počítající s odzbrojením Hamásu. Pode Washingtonu by však jakýkoli útok ze strany hnutí podmínky dohody výrazně porušil.

Hamás tvrzení amerického ministerstva zahraničí odmítl. Hnutí vydalo prohlášení, v němž uvedlo, že tato tvrzení jsou nepravdivá, informovala agentura Reuters.

„Policejní síly v Gaze s rozsáhlou pomocí obyvatel plní svou národní povinnost tím, že pronásledují milice a podle jasných zákonů je volají k odpovědnosti, aby chránily obyvatele a majetek,“ tvrdí Hamás ve svém nedělním prohlášení.

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Během uplynulého týdne členové Hamásu údajně zabili desítky členů rivalských klanů spolu s dalšími Palestinci obviněnými ze spolupráce s Izraelem, píše server Times of Israel. Pondělní veřejné popravy, za které hnutí čelilo kritice, byly mimořádnými válečnými opatřeními proti lidem, kteří se dopustili zabíjení, řekl dříve agentuře Reuters člen vedení hnutí Muhammad Nazzal.

Válka v Izraeli

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Hamás může chystat útok na palestinské civilisty, varují USA. Lež, reaguje hnutí

Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že má věrohodné informace o hrozícím útoku palestinského teroristického hnutí Hamás proti palestinským civilistům. Útok by byl „přímým a hrubým porušením“...

19. října 2025  9:43

Hasiči našli při požáru bývalého pivovaru v Klatovech torzo muže

Při hašení požáru bývalého pivovaru na okraji Klatov našli hasiči v sobotu večer torzo těla, zřejmě muže. Případ si převzali klatovští kriminalisté, kteří nařídili soudní pitvu a vyšetřují všechny...

19. října 2025  9:32

Rakousko se těší na lyžařskou sezonu. Lidé tu chtějí utratit víc než loni

Rakušané vyhlížejí další zimní turistickou sezonu, která by mohla být ještě úspěšnější než ta poslední. Zhruba 88 procent Evropanů plánuje za zimní dovolenou utratit stejně nebo dokonce více než...

19. října 2025

Lesníci na Moravě opravili po povodni koryta potoků, lesní cesty i mostky

Rok po povodních ze září roku 2024 zaměstnanci Lesů ČR obnovují koryta toků i lesní cesty na severní i střední Moravě. Investice tam už přesáhly 170 milionů korun. Lesníci napravovali škody po velké...

19. října 2025  6:11

„Protipožární zeď“ nezabrala, co teď s AfD? Zákazy nejsou řešení, zaznívá z CDU

Premium

Německou politikou stále cloumá dilema, jak se vypořádat s protisystémovou stranou Alternativa pro Německo (AfD). Vládní křesťanští demokraté (CDU) nelibě sledují, jak je ostrakizovaná opoziční...

19. října 2025

Pro někoho odpad, pro jiného poklad. V lihovaru dávají druhou šanci ovoci i chlebu

Premium

Slupky z citrusů a kakaových bobů nebo kal z pivovaru. Suroviny, které místo v koši a kanále naštěstí skončily v lihovaru. „Na podzim nás dokonce nechali otrhat i pražskou botanickou zahradu,“ směje...

19. října 2025

Přesun miliardového majetku v centru Prahy. Pošta tají, kdo chce její slavné sídlo

Premium

V České poště spěje podle informací iDNES.cz do finále prodej historické budovy hlavní pošty v Praze. Jedná se o objekt na rohu Jindřišské ulice a Politických vězňů. Kdo jsou zájemci o slavné sídlo v...

19. října 2025

Juniory do firem téměř nikdo nehledá, jejich práci nahradila umělá inteligence

Nabídky juniorních pracovních pozic letos výrazně poklesly. Zatímco loni i v roce 2023 firmy poptávaly pracovníky na tyto pozice ve velkém, letos je to jinak. „Při porovnání prvních osmi měsíců roku...

19. října 2025

V Evropě se zase staví koncentráky! Živoucí kostra za dráty obnažila hrůzy Bosny

Byl vyhublý na kost a obličej mu rámoval ostnatý drát. Když se Fikret Alić v létě 1992 objevil v britské televizi, lidé po celém světě si uvědomili, že se v Bosně děje něco strašného. Něco, co s...

19. října 2025

KVÍZ: Umíte čelit životním rizikům a víte, jak se dá ochránit pojistkou? Otestujte se

Češi mají ve svém životě nejrůznější obavy. Paradoxní je, že chráníme pojištěním víc majetek, než své zdraví a vážná životní rizika. Pokulháváme i v tom, že o již uzavřených pojistných smlouvách,...

vydáno 19. října 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Ruské chladno na Špicberkách. Norské ostrovy kvůli právu Moskvy svírá napětí

Premium

Osada jménem Barentsburg měla podle sčítání v roce 2020 pouhých 455 obyvatel. Nachází se sice na norských Špicberkách, ale většina z necelých pěti stovek obyvatel byli Rusové a Ukrajinci pracující...

18. října 2025

Lidé na sítích vyjadřují nenávist tak, aby ji později mohli popřít, přibližuje filozof

Premium

Tomáš Koblížek je moderní filozof 21. století, který se zajímá o aktuální dění. Jak vypadá jeho práce? Čemu se dnes s kolegy a kolegyněmi věnuje? „Snad končí doba, kdy se filozof v pozici...

18. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.