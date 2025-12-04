Změní Izrael strategii? Co přinese smrt palestinského bojovníka proti Hamásu

Abú Šabáb byl beduínský kmenový vůdce působící v Izraelem ovládaném Rafahu na jihu Pásma Gazy. Vedl několik menších ozbrojených skupin, které za více než dva roky trvající války v oblasti.
Ve středu zemřel při střetu s jinou klanovou rodinou jménem Abú Sunejma, s níž se snažil urovnat vzájemné spory.
Hamás jej považoval za izraelského kolaboranta, kterého se snažil zajmout nebo zabít. „Jak jsme řekli, Izrael tě neochrání,“ napsalo nyní teroristické hnutí k Abú Šahábově fotografii, kterou zveřejnilo na sociálních sítích.
|
Pozůstatky, které Hamás předal Izraeli, nepatří podle forenzní analýzy rukojmím
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v červnu připustil, že Izrael vyzbrojuje klany bojující proti Hamásu. Podle deníku Haarec, jenž se odvolává na zdroje z Gazy, měla Abú Šabábova skupina asi sto ozbrojených mužů, kteří s izraelskou podporou operovali z oblastí pásma pod kontrolou Izraele.
Zástupce izraelské armády se k tomu podle Haarecu odmítl vyjádřit. Nemocnice Soroka v izraelském městě Beerševa také nyní podle listu popřela starší zprávy, že Abú Šabáb zemřel, když byl v péči tohoto zdravotnického zařízení.
|
Tsunami odchodů. Izraelci masivně opouštějí zemi, míří i do Česka
Abú Šabáb byl podle Haarecu v minulosti vězněn Hamásem kvůli různým trestným činům a byl v Pásmu Gazy známý svou kriminální činností. Spolu s některými svými muži měl podle zdrojů listu vazby na teroristickou organizaci Islámský stát.
Skupina podle agentury Reuters nadále operuje z oblastí Gazy kontrolovaných izraelskými silami od loňského října, kdy bylo dohodnuto příměří mezi Hamásem a Izraelem.