Po mrtvém šéfovi Hamásu, kterého zastřelili Izraelci, se slehla země. A možná doslova. Je sice už týden mrtvý, ale místo jeho pobytu je stejně tajné, jako když byl živý. Vtip je v tom, že tehdy se utajoval sám a teď to dělají Izraelci. Jasné je jedině to, že do Gazy se hned teď nevrátí, aby ho tam pohřbili a udělali si z něj mekku Hamásu.