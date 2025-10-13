Začalo propouštění izraelských rukojmích, Hamás je předá ve dvou skupinách

Autor: ,
Aktualizujeme   7:26
Palestinské teroristické hnutí Hamás v pondělí ráno předalo do rukou Červeného kříže prvních sedm živých rukojmích na základě dohody o příměří v Pásmu Gazy. Informovala o tom agentura AP i izraelská média. Hamás dříve v pondělí zveřejnil seznam dvaceti rukojmích, kteří mají být v pondělí ráno propuštěni.
Lidé v Izraeli vyšli do ulic před předáním rukojmí mezi teroristickým hnutím...

Lidé v Izraeli vyšli do ulic před předáním rukojmí mezi teroristickým hnutím Hamás a Izraelem. (13. října 2025) | foto: Reuters

Lidé v Izraeli vyšli do ulic před předáním rukojmí mezi teroristickým hnutím...
Lidé v Izraeli vyšli do ulic před předáním rukojmí mezi teroristickým hnutím...
Izraelci děkují americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. (13. října 2025)
Izraelci děkují americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. (13. října 2025)
19 fotografií

Do autobusů začali nasedat i Palestinci z izraelských věznic. Jména těchto více než 1 900 lidí poskytl následně sám Hamás.

Předání rukojmích je součástí dohody o ukončení války v Pásmu Gazy mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás.

Izraelská média dříve avizovala, že se očekává kolem 7:00 SELČ s tím, že propuštění může být rozděleno na dvě etapy a část z navracených by tak byla propuštěna později. Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) se připravuje na převzetí rukojmích, své konvoje poslal do Gazy.

Hamás vrátí v pondělí Izraeli rukojmí, předá také 28 těl, oznámil Trump

V 9:20 místního času (8:20 SELČ) do Tel Avivu přiletí prezident Donald Trump. Podle Bílého domu se krátce setká s příbuznými rukojmích a posléze v 11:00 (10:00 SELČ) přednese v Knesetu projev.

Podle izraelských médií je možné, že Trump v jedné z nemocnic navštíví i některé z rukojmích, „pokud to podmínky dovolí“. Již ve 13:00 (12:00 SELČ) odletí do Šarm aš-Šajchu.

Tam se má účastnit slavnostního podpisu dohody o ukončení války v Pásmu Gazy, kterou se svým mírovým plánem prosadil. Trump bude v Šarm aš-Šajchu také spolupředsedat mírovému summitu, na němž mají garanti Trumpova plánu vyjádřit souhlas s obecnými principy dvacetibodového rámce plánu. Garanty jsou Spojené státy, Egypt, Katar a Turecko. V 17:00 (16:00 SELČ) Trump podle Bílého domu odletí zpět do USA.

Válka v Izraeli

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon

Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol americké moderní historie. Svět se o hrůzné události dozvěděl i díky mladému fotografovi Ronaldovi...

Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) stála od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky....

Začalo propouštění izraelských rukojmích, Hamás je předá ve dvou skupinách

Aktualizujeme

Palestinské teroristické hnutí Hamás v pondělí ráno předalo do rukou Červeného kříže prvních sedm živých rukojmích na základě dohody o příměří v Pásmu Gazy. Informovala o tom agentura AP i izraelská...

13. října 2025  7:26

Bude deštivo a oblačno, přidají se i mlhy. Teploty nepřekročí 16 stupňů

Začátek týdne bude v Česko oblačný a místy se objeví občasný déšť. Další dny bude počasí podobné, ale přidají se mlhy. Nejvyšší teploty nepřekročí 16 °C a v noci můžou klesnout až k nule.

13. října 2025  7:02

Soud s Dozimetrem se opět rozbíhá. Vypovídat bude klíčový svědek

Po přestávce se v pondělí od 9 hodin opět rozbíhá hlavní soudní líčení v kauze Dozimetr. Na programu je výpověď klíčového svědka, podnikatele Pavla Dovhomilji. Ten byl původně rovněž mezi...

13. října 2025

Trump zvažuje poskytnout Ukrajině tomahawky. Kreml je vážně znepokojen

Americký prezident Donald Trump prý možná řekne šéfovi Kremlu Vladimiru Putinovi, že pokud válka neskončí, mohl by bránící se Ukrajině poskytnout naváděné střely Tomahawk s plochou drahou letu. Podle...

13. října 2025  6:51

Válka v Gaze skončila, příměří vydrží, řekl Trump před odletem do Izraele

Válka skončila, příměří v Pásmu Gazy vydrží a Mírová rada dohlížející na správu pásma bude ustanovena brzy. Podle agentury Reuters to řekl americký prezident Donald Trump na palubě prezidentského...

13. října 2025  6:25

Při požáru, který vypukl v bratislavském bytě, zahynul jeden člověk

V neděli večer vypukl požár v jednom z bytů v ulici v bratislavské čtvrti Ružinov. Plameny se začaly šířit do dalších bytů. Jeden člověk zahynul. Informoval o tom starosta Ružinova Martin Chren na...

13. října 2025  3:50

Mechanici, kuchaři, kadeřníci, truhláři: SOU Domažlice má co nabídnout

Komerční sdělení

Propracovaný systém vzdělávání, na sebe navazující vzdělávací obory, perfektní pedagogické vedení a úzká spolupráce s několika firmami, které žákům poskytují odborný výcvik a tolik potřebnou praxi už...

13. října 2025

Válka na Ukrajině změnila výcvikové osnovy pilotů, říká ředitel LOM Praha

Premium

Bojoví piloti se učí zvykat si na prostředí plné dronů. Právě zkušenost s nimi a důraz na kvalitu komunikace jsou hlavním poučením z probíhajícího válečného konfliktu, říká ředitel LOM Praha Jiří...

13. října 2025

Bráfova akademie Třebíč slaví 125 let a míří vstříc budoucnosti

Komerční sdělení

Vážení čtenáři, tento školní rok je pro naši školu výjimečný. Bráfova akademie Třebíč, respektive jedna z částí naší několikrát slučované školy, slaví 125 let od svého založení, kdy roku 1900 městské...

13. října 2025

Advokát radí, na co mají pozůstalí nárok po smrtelné autonehodě

Od ledna do srpna roku letošního roku šetřila policie v Česku už 55 061 dopravních nehod. Při těchto nehodách bylo 269 lidí usmrceno, 1 073 lidí osob zraněno těžce dalších 16 459 lidí utrpělo lehká...

13. října 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Zájem žene ceny nahoru. Byty zdražily za rok skoro o pětinu, investicí je i garáž

Premium

Ceny bytů po celém Česku stoupají nejrychleji za poslední tři roky. A to i navzdory stále těžko dostupným hypotékám. Podle exkluzivních dat projektu Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy...

13. října 2025

Studium v srdci Vysočiny

Komerční sdělení

Vysoká škola polytechnická Jihlava je jediná veřejná vysoká škola se sídlem v Kraji Vysočina – a rozhodně má co nabídnout! Zájemci o vzdělání, kteří hledají místo, kde se teorie neustále potkává s...

13. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.