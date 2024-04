Politické vedení Hamásu zvažuje přesun z Kataru, možná do Ománu

Politické vedení palestinského hnutí Hamás zvažuje, že svou základnu přesune z Kataru, kde dlouhodobě pobývá jeho lídr Ismáíl Haníja. Napsal to v noci na dnešek americký deník The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na svůj arabský zdroj. Podle deníku by takový krok ještě zhoršil možnost dohody o příměří mezi Hamásem a Izraelem, kterou mezi nimi zprostředkovává mimo jiné právě Katar.