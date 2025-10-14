Video na sociálních sítích ukazuje několik maskovaných ozbrojenců, z nichž někteří na sobě měli zelené čelenky podobné těm, které nosí členové Hamásu. Muži ozbrojení samopaly nutí sedm mužů pokleknout. Následně je zastřelí. Lidé přihlížející popravě provolávali „Alláhu Akbar“ (Bůh je velký) a zabité muže nazývali „kolaboranty“.
Hamás již dříve veřejně popravoval v ulicích. Minulý měsíc zabil tři muže, které podezíral ze spolupráce s Izraelem. Během víkendu se objevilo video ozbrojence střílejícího muže do nohy – jde o trest užívaný Hamásem k označení „zrádců“ spolupracujících s Izraelem, uvádí portál The Times of Israel.
Hnutí oslabené zničující válkou s Izraelem opatrně posílá své bojovníky zpět do ulic Pásma Gazy, uvádí agentura Reuters s odvoláním na své bezpečnostní zdroje. Podle ní od pátku Hamás zabil 33 lidí.
Telegramové účty spojené se skupinou tvrdí, že cílem Hamásu jsou „kolaboranti a zrádci“. Hamás oficiálně uvedl, že nedovolí v Pásmu Gazy žádné bezpečnostní vakuum a udrží veřejný pořádek.
Jeho akce vyvolávají otázky ohledně odzbrojení, které si Izrael kladl jako jeden z cílů. Skupina uvádí, že se vzdá zbraní až po zřízení skutečného palestinského státu.
Boje s rivalskými milicemi
Šéf Bílého domu naznačil, že v rámci uzavření dohody Hamás dostal zelenou, aby v Pásmu Gazy prováděl své bezpečnostní akce. Ty jsou často mířené na rivaly, které skupina označuje za zločince. „Chtějí tyto problémy vyřešit a otevřeně o tom mluví, a my jsme jim na určitou dobu dali souhlas,“ řekl Trump na otázku, zda Hamás vede s ostatními palestinskými milicemi boje.
O víkendu se členové Hamásu dostali do přestřelky ve městě Gaza. Podle místních hnutí zde vede boje především s rodinným klanem Dogmuš, který zpochybňuje jeho nadvládu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu přiznal, že Izrael podpořil ostatní palestinské skupiny. Spekuluje se, že klan Dogmuš má na Izrael vazby, jeho vůdci to popírají. Za jistou je považovaná izraelská podpora skupiny známé jako Lidové síly, soustředěné kolem Jásira abú Šabába, jenž čelí podezřením, že raboval humanitární pomoc proudící do Pásma Gazy a má i blízko k Islámskému státu.
List The Guardian podotýká, že po stažení izraelských sil jsou nyní Lidové síly zranitelné. Objevují se zprávy o bití a střílení jejích členů. Jeden bezpečnostní činitel Hamásu uvedl, že probíhá hon na abú Šabába, přičemž Hamásu se údajně už podařilo „zlikvidovat“ jeho pravou ruku. „Bezpečnostní kampaň pokračuje a stupňuje se, dokud nebude tato záležitost zcela vyřešena, a žádné straně nebude dovoleno porušovat zákon,“ řekl.
Jeden činitel Hamásu řekl katarské stanici Al Araby, že základní misí návratu hnutí do ulic Pásma Gazy opuštěných izraelskými silami je obnovit pořádek, dokud se zdejší obyvatelé nebudou cítit chráněni. Jejich úkolem je též zabavení zbraní od „uprchlíků“, čímž se pravděpodobně myslí konkurenční milice.
Hamásem kontrolované ministerstvo vnitra v Pásmu Gazy oznámilo, že udělí amnestie těm, kteří zruší své členství v „ganzích“. Příslušníky nepřátelských milic vyzvalo, aby se vzdaly bezpečnostním složkám Hamásu.