Popravy, boje v ulicích. Hamás začal „čistit" Gazu, má zelenou od Trumpa

  14:10
Palestinské teroristické hnutí Hamás začalo po uzavření dohody o příměří s Izraelem v Pásmu Gazy likvidovat odpůrce a „zrádce“. Na sociálních sítích se objevují záběry poprav lidí, Hamás též bojuje s rivalskými skupinami. Snaží se tak znovu získat kontrolu nad oblastí, americký prezident Donald Trump naznačil, že dal Hamásu zelenou, aby Gazu strážil.

Válka v Izraeli

Video na sociálních sítích ukazuje několik maskovaných ozbrojenců, z nichž někteří na sobě měli zelené čelenky podobné těm, které nosí členové Hamásu. Muži ozbrojení samopaly nutí sedm mužů pokleknout. Následně je zastřelí. Lidé přihlížející popravě provolávali „Alláhu Akbar“ (Bůh je velký) a zabité muže nazývali „kolaboranty“.

Hamás již dříve veřejně popravoval v ulicích. Minulý měsíc zabil tři muže, které podezíral ze spolupráce s Izraelem. Během víkendu se objevilo video ozbrojence střílejícího muže do nohy – jde o trest užívaný Hamásem k označení „zrádců“ spolupracujících s Izraelem, uvádí portál The Times of Israel.

Palestinští ozbrojenci v Pásmu Gazy stojí na stráži, zatímco vozidla Červeného kříže přepravují rukojmí. (13. října 2025)
Členové palestinského teroristického hnutí Hamás doprovázejí vozidla Červeného kříže přepravující rukojmí. (13. října 2025)
Člen palestinského teroristického hnutí Hamás upravuje čelenku svému kolegovi. (13. října 2025)
Hamás veřejně popravuje Palestince obviněné ze spolupráce s Izraelem.
Hnutí oslabené zničující válkou s Izraelem opatrně posílá své bojovníky zpět do ulic Pásma Gazy, uvádí agentura Reuters s odvoláním na své bezpečnostní zdroje. Podle ní od pátku Hamás zabil 33 lidí.

Telegramové účty spojené se skupinou tvrdí, že cílem Hamásu jsou „kolaboranti a zrádci“. Hamás oficiálně uvedl, že nedovolí v Pásmu Gazy žádné bezpečnostní vakuum a udrží veřejný pořádek.

VIDEO: Před a po. Záběry ukazují destrukci Gazy po dvou letech izraelských útoků

Jeho akce vyvolávají otázky ohledně odzbrojení, které si Izrael kladl jako jeden z cílů. Skupina uvádí, že se vzdá zbraní až po zřízení skutečného palestinského státu.

Boje s rivalskými milicemi

Šéf Bílého domu naznačil, že v rámci uzavření dohody Hamás dostal zelenou, aby v Pásmu Gazy prováděl své bezpečnostní akce. Ty jsou často mířené na rivaly, které skupina označuje za zločince. „Chtějí tyto problémy vyřešit a otevřeně o tom mluví, a my jsme jim na určitou dobu dali souhlas,“ řekl Trump na otázku, zda Hamás vede s ostatními palestinskými milicemi boje.

O víkendu se členové Hamásu dostali do přestřelky ve městě Gaza. Podle místních hnutí zde vede boje především s rodinným klanem Dogmuš, který zpochybňuje jeho nadvládu.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu přiznal, že Izrael podpořil ostatní palestinské skupiny. Spekuluje se, že klan Dogmuš má na Izrael vazby, jeho vůdci to popírají. Za jistou je považovaná izraelská podpora skupiny známé jako Lidové síly, soustředěné kolem Jásira abú Šabába, jenž čelí podezřením, že raboval humanitární pomoc proudící do Pásma Gazy a má i blízko k Islámskému státu.

Hamás propustil izraelské rukojmí, na svobodu se dostávají i palestinští vězni

List The Guardian podotýká, že po stažení izraelských sil jsou nyní Lidové síly zranitelné. Objevují se zprávy o bití a střílení jejích členů. Jeden bezpečnostní činitel Hamásu uvedl, že probíhá hon na abú Šabába, přičemž Hamásu se údajně už podařilo „zlikvidovat“ jeho pravou ruku. „Bezpečnostní kampaň pokračuje a stupňuje se, dokud nebude tato záležitost zcela vyřešena, a žádné straně nebude dovoleno porušovat zákon,“ řekl.

Jeden činitel Hamásu řekl katarské stanici Al Araby, že základní misí návratu hnutí do ulic Pásma Gazy opuštěných izraelskými silami je obnovit pořádek, dokud se zdejší obyvatelé nebudou cítit chráněni. Jejich úkolem je též zabavení zbraní od „uprchlíků“, čímž se pravděpodobně myslí konkurenční milice.

Hamásem kontrolované ministerstvo vnitra v Pásmu Gazy oznámilo, že udělí amnestie těm, kteří zruší své členství v „ganzích“. Příslušníky nepřátelských milic vyzvalo, aby se vzdaly bezpečnostním složkám Hamásu.

Sedmnáctiletého mladíka soudí za vraždy prodavaček. Dnes odmítl vypovídat

U krajského soudu začalo hlavní líčení v případu únorové vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové. Pachatel, jemuž je podle informací iDNES.cz aktuálně sedmnáct let, se policii k činu přiznal a kvůli...

14. října 2025,  aktualizováno  13:15

Protidronová obrana pokryje celou Evropu, navrhla Komise. Část států si stěžovala

Evropská komise navrhla rozšířit iniciativu na vybudování protidronové zdi na východní hranici Evropy. Nově by měl projekt ochránit celý kontinent. Komise podle všeho reagovala na stížnosti některých...

14. října 2025  13:06

