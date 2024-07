Smrt Haníji posílí pouto s Palestinou, zní z Íránu. Útok odsoudilo Turecko a Rusko

Už před Abbásem odsoudil zabití Haníji vysoký představitel Hamásu Músa abú Marzúk, který řekl, že jde „o zbabělý čin, který nezůstane nepotrestán“. Další vysoce postavený představitel Hamásu Sámí abú Zuhrí podle agentury Reuters označil zabití Haníji za „vážnou eskalaci (konfliktu), kterou (Izrael) nedosáhne svých cílů“.

Dodal, že Hamás bude pokračovat ve válce a je připraven „zaplatit jakoukoli cenu“. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označuje za cíl své vlády úplné zničení Hamásu, což ale i někteří izraelští činitelé považují za nereálné.

Abbás stojí v čele palestinské autonomie sídlící na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu, zatímco Hamás ovládá od roku 2007 palestinské Pásmo Gazy. Zabití Haníji Abbás označil za „zbabělou vraždu“ a vyzval Palestince, aby „stáli vzpřímeně a ukázali jednotu, trpělivost a stabilitu tváří v tvář izraelské okupaci“.

Zabití Haníjí odsoudil také Muhammad Hindí, který je zástupcem šéfa teroristické skupiny Palestinský islámský džihád. Ta je spojencem Hamásu v Pásmu Gazy a loni 7. října se spolu s ním podílela na teroristickém útoku na Izrael, jímž začala válka v Pásmu Gazy.

„Tato vražda není namířena jen proti hnutí palestinského odporu a proti Hamásu, ale přímo i proti Íránu,“ komentoval zbití Haníji Hindí podle katarské televize Al-Džazíra. Dodal, že Izrael je „na pokraji zhroucení a jeho reakce odrážejí zmatek a neschopnost dosáhnout jakýkoli z jeho cílů“.

Haníjova smrt posílí pouto s Palestinci

„Haníjova mučednická smrt v Teheránu posílí hluboké a nezlomné pouto mezi Teheránem, Palestinou a odboj,“ prohlásil Kanání. Dodal, že krev zavražděného Haníji „nebude nikdy promarněna“.

Izrael považuje Teherán za největší hrozbu, především kvůli jeho jadernému programu. Íránský režim Izrael neuznává a viní ho z vražd íránských vědců a představitelů. Izrael podobná obvinění obvykle nepopírá ani nepotvrzuje.

Ankara i Moskva atentát odsoudily

Atentát silně odsoudila Ankara, podle které bylo cílem útoku rozšířit válku v Pásmu Gazy na regionální úroveň. „Opět se ukázalo, že vláda (izraelského premiéra Benjamina) Netanjahua nemá v úmyslu dosáhnout míru,“ uvedlo turecké ministerstvo zahraničí v prohlášení.

Zabití Haníji je „naprosto nepřijatelnou politickou vraždou“, řekl agentuře RIA Novosti náměstek ruského ministra zahraničí Michail Bogdanov. „Je to naprosto nepřijatelná politická vražda, která povede k další eskalaci napětí,“ uvedl.

Zabití šéfa Hamásu Haníji odsoudili i jemenští povstalci Húsíové, podle AFP to označili za ohavný teroristický zločin a očividné porušení zákonů.

Válka není nevyhnutelná, zní z USA

Krajně pravicový izraelský ministr Amichaj Elijahu naopak smrt Haníji označil za správnou věc. „Haníjova smrt dělá svět o něco lepším místem,“ napsal na síti X. Izraelský list The Times of Israel tvrdí, že premiér země Benjamin Netanjahu dal pokyn své vládě, aby se k věci nevyjadřovala.

Americký ministr obrany Lloyd Austin míní, že rozsáhlejší válka na Blízkém východě není nevyhnutelná. „Nemyslím si, že válka je nevyhnutelná. Na tom trvám. Myslím, že vždy existuje prostor a možnosti pro diplomacii,“ řekl Austin novinářům během návštěvy Filipín.

Na otázku, jakou pomoc by USA poskytly v případě, že by na Blízkém východě vypukl širší konflikt, Austin odpověděl, že Washington bude nadále pomáhat bránit Izrael, pokud by byl napaden, ale prioritou je snížení napětí.

„Nechceme, aby se něco takového stalo. Budeme tvrdě pracovat na tom, abychom se ujistili, že děláme věci, které pomohou snížit teplotu a řešit problémy prostřednictvím diplomatických setkání,“ řekl Austin.