Ostatky, které vrátil Hamás Izraeli, nepatří žádnému z rukojmích

  9:50
Ostatky tří lidí, které v pátek vrátilo teroristické hnutí Hamás do Izraele, nepatří žádnému z mrtvých rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy, oznámil mluvčí izraelské armády. V Pásmu Gazy proto nadále zůstává 11 mrtvých rukojmích. Už dříve Hamás navrátil židovskému státu těla, která nebyla ztotožněna jako mrtví rukojmí.
Červený kříž přepravuje tělo mrtvého rukojmího, který byl držen v Gaze od...

Červený kříž přepravuje tělo mrtvého rukojmího, který byl držen v Gaze od smrtícího útoku Hamásu na Izrael 7. října 2023. (30. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Těla neidentifikovaných Palestinců, která byla vrácena z Izraele v rámci dohody...
Těla neidentifikovaných Palestinců, která byla vrácena z Izraele v rámci dohody...
Těla neidentifikovaných Palestinců, která byla vrácena z Izraele v rámci dohody...
Člen Hamásu v Pásmu Gazy hlídkuje, zatímco vozidla Červeného kříže přepravují...
Hamás částečné ostatky předal v pátek v noci zástupcům Červeného kříže, kteří je vrátili izraelské armádě. Identitu navrácených mrtvých prověřuje národní institut forenzní medicíny Abu Kabir v Tel Avivu.

Hamás už několikrát Izraeli předal těla, která později nebyla ztotožněna jako zadržovaní mrtví rukojmí. Například v noci na úterý hnutí předalo částečné ostatky patřící rukojmímu Ofiru Carfatimu, kterého skoro před dvěma roky v Pásmu Gazy exhumovala izraelská armáda.

Příměří v Gaze se rozpadá. Hamás zdržuje návrat unesených z Izraele, útočí na vojáky

Od 10. října, kdy vstoupilo v platnost současné příměří, vrátil Hamás a jeho spojenci ostatky 15 izraelských rukojmích, jednoho thajského a jednoho nepálského rukojmího. V Pásmu Gazy jsou tak dosud zadržována těla 11 rukojmích, včetně jednoho Thajce a jednoho Tanzance.

Všichni kromě jednoho byli uneseni či zabiti při útoku Hamásu a jeho spojenců na Izrael 7. října 2023. Jedno tělo patří vojákovi zabitému v jedné z předešlých válek v roce 2014.

Posledních 20 živých izraelských rukojmích Hamás vydal 13. října. Izrael dosud v rámci dohody o příměří vrátil těla 225 Palestinců. Dohoda předpokládá navrácení těl 15 Palestinců výměnou za každé jedno tělo izraelského rukojmího.

29. října 2025

Válka v Izraeli

