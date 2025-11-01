Ostatky, které vrátil Hamás Izraeli, nepatří žádnému z rukojmích

Hamás částečné ostatky předal v pátek v noci zástupcům Červeného kříže, kteří je vrátili izraelské armádě. Identitu navrácených mrtvých prověřuje národní institut forenzní medicíny Abu Kabir v Tel Avivu.
Hamás už několikrát Izraeli předal těla, která později nebyla ztotožněna jako zadržovaní mrtví rukojmí. Například v noci na úterý hnutí předalo částečné ostatky patřící rukojmímu Ofiru Carfatimu, kterého skoro před dvěma roky v Pásmu Gazy exhumovala izraelská armáda.
Od 10. října, kdy vstoupilo v platnost současné příměří, vrátil Hamás a jeho spojenci ostatky 15 izraelských rukojmích, jednoho thajského a jednoho nepálského rukojmího. V Pásmu Gazy jsou tak dosud zadržována těla 11 rukojmích, včetně jednoho Thajce a jednoho Tanzance.
Všichni kromě jednoho byli uneseni či zabiti při útoku Hamásu a jeho spojenců na Izrael 7. října 2023. Jedno tělo patří vojákovi zabitému v jedné z předešlých válek v roce 2014.
Posledních 20 živých izraelských rukojmích Hamás vydal 13. října. Izrael dosud v rámci dohody o příměří vrátil těla 225 Palestinců. Dohoda předpokládá navrácení těl 15 Palestinců výměnou za každé jedno tělo izraelského rukojmího.
29. října 2025