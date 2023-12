Izrael chystá likvidaci lídrů Hamásu. Dostaneme vás kdekoli, vzkazuje Šin Bet

„Uděláme to všude, v Pásmu Gazy, na Západním břehu Jordánu, v Libanonu, v Turecku, v Kataru. Bude to trvat několik let, ale uděláme to,“ řekl Bar na nahrávce, kterou v neděli zveřejnila stanice Kan. „Kabinet nám určil cíl – zlikvidovat Hamás. A my jsme odhodlaní to udělat, je to náš Mnichov.“