Mezinárodní výbor Červeného kříže podle serveru The Jerusalem Post v reakci prohlásil, že tým v terénu o inscenaci Hamásu nevěděl a že „jeho role neutrálního zprostředkovatele nezahrnuje odstraňování těl zemřelých rukojmí z terénu“.
Takové triky označil za nepřijatelné. „Zejména když tolik závisí na existenci dohody a když tolik rodin stále netrpělivě čeká na informace o svých blízkých,“ dodal výbor Červeného kříže.
The Jerusalem Post informuje, že se jedná už o třetí případ, kdy byly Tzarfatiho ostatky objeveny, vráceny a pohřbeny.
Tzarfati pravděpodobně zemřel v prosinci 2023 poté, co ho teroristé postřelili. Unesli ho 7. října téhož roku z festivalu Nova.