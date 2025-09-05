Na záběrech je podle agentury AFP Guy Gilboa Dalal, který byl 7. října unesen z hudebního festivalu Nova. Rukojmí sedí v automobilu projíždějícím zničenou městskou čtvrtí a v hebrejštině uvádí, že je ve městě Gaza a že video je pořízeno 28. srpna.
Izraelského premiéra Benjamina Netanjahua žádá, aby ofenzivu zaměřenou na dobytí města Gaza nepodnikl. Ke konci videa se muž setkává s dalším rukojmím, jímž podle portálu The Times of Israel (ToI) Alon Ohel, tuto část však izraelská média na přání rodiny nepublikovala.
Izraelská armáda zahájila první fáze nové ofenzivy v polovině srpna s proklamovaným cílem úplně zničit Hamás a zajistit návrat všech rukojmí zadržovaných v pásmu.
Na video již reagovalo několik izraelských politiků. Lídr centristické opoziční strany Ješ atid (Budoucnost existuje) a expremiér Jair Lapid na sociální síti X napsal, že zveřejnění záběrů živých rukojmích je „bolestnou připomínkou“ toho, že se Izrael musí vrátit k vyjednávání o dohodě, která zajistí návrat unesených.
Další opoziční lídr Jair Golan uvedl, že video ukazuje naléhavou potřebu zajistit návrat všech rukojmích. „Nejspravedlivější válka v dějinách Izraele se stala válkou za účelem Netanjahuova přežití,“ cituje Golana server. Krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir naopak v reakci žádal „celkovou okupaci (Pásma Gazy), totální zničení, podporu masové emigrace (Palestinců),“ píše portál Times of Israel.
Nová ofenziva vyvolala silnou kritiku jak v zahraničí, kde vzbuzuje obavy ohledně ještě dalšího zhoršení již beztak rozsáhlé humanitární krize v pásmu, tak v Izraeli, kde proti rozhodnutí vlády rozšířit válku protestovaly statisíce občanů. Žádali okamžité uzavření dohody o příměří s Hamásem, která by zajistila propuštění rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy. Někteří kritici obviňují premiéra Netanjahua, že válku záměrně prodlužuje kvůli svému politickému přežití.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmí propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.
Podle ve čtvrtek zveřejněných údajů místního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 64 231 Palestinců, uvedla AFP. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.