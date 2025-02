K jednání mezi Hamásem a Izraelem se používají velmi staré metody, říká zpravodaj

Z velké části se jedná podle zpravodaje o Palestince, kteří byli pochytání izraelskými vojáky během současné války a nebyli obviněni ani souzeni. „Jenom zhruba stovka z nich byla odsouzena za závažné trestné činy. Ti jsou ale deportováni. Zamířili sem do Egypta. Jsou pod dohledem egyptských složek, ubytováni v poměrně luxusním hotelu a čekají, zda je přijme některá ze zemí, jež původně k tomuto kroku vyjádřila ochotu.“

Alternativa k Hamásu zatím není

Izrael jako cíl svého vojenského tažení proklamoval úplné zničení Hamásu. Problémem podle Štěpána Macháčka je, že i přes tlak minulé Bidenovy administrativy nevznikl plán, kdo by Hamás v Pásmu Gazy nahradil. „Doposud ta varianta není. Vidíme, že jediný, kdo je schopen i teď v době příměří administrovat to území, řídit odklízecí práce a udržovat alespoň nějaký pořádek, je stále Hamás“.

Během války vznikla v pásmu Gazy naprostá anarchie, ve které ozbrojené bandy přepadaly civilisty. I proto jsou podle Štěpána Hamáčka teď obyvatelé Gazy v podstatě rádi za vládu, ať je jakákoliv. „Na druhou stranu si myslím, že kdyby měli možnost volit nějakou jinou alternativu, tak by ji volili. Roli hraje i obava. Já jsem se teď nedávno spojil telefonicky se známými v Gaze a ti mi říkali, že strach kritizovat Hamás je zpět.“ Podle zpravodaje to jen potvrzuje, že Hamás je u moci a řídí vše, co se v Pásmu Gazy děje.

O druhé fázi příměří se zatím nezačalo ani jednat

Prvního března by podle původních dohod měla začít druhá fáze příměří. Zatím ale nedošlo k žádným jednáním. „Teď nikdo neví, co bude dál. Izrael si stále jako podmínku klade zničení Hamásu, ale o tom bude těžko jednat s Hamásem samotným. A žádná ze stran zatím ze svých požadavků neustoupila.“ Jednání mezi Hamásem a Izraelem vždy zprostředkovávaly egyptské zpravodajské služby, které mají dobré kontakty z oběma stranami.

„U minulých jednání to v praxi vypadalo tak, že přiletěl speciál z Káhiry s lidmi s černými kufříky, kteří si vše zapisovali pouze tužkou na papír. Zapsali si požadavky izraelské strany, pak přejeli auty do Pásma Gazy a tam si stejným způsobem zapsali, co vyžaduje Hamás. Nepoužívali žádnou elektronickou komunikaci. A předpokládám, že podobně to probíhá i teď.“ Podle Štěpána Macháčka se rozhodně nikdy u jednoho stolu nesešli Izraelci s Hamásem. Jednání probíhala vždy přes prostředníky.

V Egyptě jsem protiizraelské nálady nepozoroval

Štěpán Macháček má dlouhodobou pracovní základnu pro své působení na Blízkém východě v egyptské Káhiře. Na otázku, jak reagovali na teroristické útoky ze 7. října a následnou izraelskou ofenzívu Egypťané, zpravodaj odpovídá: „Žádné výrazně protiizraelské nálady jsem tady kupodivu nezaznamenal. Ale byla tu velká solidarita s Palestinci, pořádaly se sbírky a odjížděly konvoje humanitární pomoci. A samozřejmě arabská média o samotném teroristickém útoku informovala méně než média západní. V podstatě jen krátce a málo. O to větší prostor věnovala válce v Pásmu Gazy.“

Proč arabské země nechtějí přijmout větší množství palestinských uprchlíků, co je typické pro mentalitu palestinských Arabů, ale i na co si v arabském světě těžko zvykal – i o tom mluví Štěpán Macháček dále v Rozstřelu.