Hamás: Zbraně složíme po konci okupace Pásma Gazy a vzniku palestinského státu

Autor: ,
  22:44
Teroristické hnutí Hamás je připravené složit zbraně, pokud skončí okupace Pásma Gazy izraelskou armádou. Své zbraně však předá pouze suverénnímu a nezávislému palestinskému státu. Uvedl to podle agentury AFP v dnešním prohlášení hlavní vyjednávač Hamásu a jeho šéf v Gaze Chalíl Hajja.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

„Naše zbraně souvisejí s okupací a agresí,“ uvedl. „Pokud okupace skončí, tyto zbraně budou předány pod správu státu.“ Na dotaz AFP Hajjaova kancelář uvedla, že měl na mysli suverénní a nezávislý palestinský stát.

Hnutí dalo najevo, že souhlasí s rozmístěním jednotek OSN, které by sloužily jako oddělovací síla, dohlížely na hranice a kontrolovaly dodržování příměří v Gaze. Zároveň tím však jasně dalo najevo, že odmítá nasazení širších mezinárodních sil, jejichž úkolem by bylo hnutí v Pásmu Gazy odzbrojit.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Influencer má závodiště v Českém krasu. Černá stavba na večírky, kritizuje starosta

Závodiště v CHKO provozuje Richard Zelinka, koloběžkář a influencer.

U Srbska na Berounsku v Chráněné krajinné oblasti Český kras stojí závodiště s megarampami pro koloběžky a motorky. Komplex provozuje influencer a vicemistr světa v jízdě na koloběžce Richard...

Hamás: Zbraně složíme po konci okupace Pásma Gazy a vzniku palestinského státu

Abú Ubajda, mluvčí ozbrojeného křídla palestinského teroristického hnutí Hamás

Teroristické hnutí Hamás je připravené složit zbraně, pokud skončí okupace Pásma Gazy izraelskou armádou. Své zbraně však předá pouze suverénnímu a nezávislému palestinskému státu. Uvedl to podle...

6. prosince 2025  22:44

Ruská bomba zasáhla ukrajinský Slovjansk, zranila nejméně šest lidí

Záchranáři pracují na místě skladu, který byl zasažen během noci ruských...

Nejméně šest lidí ve věku od 38 po 69 let utrpělo zranění poté, co ruská letecká bomba v sobotu večer zasáhla Slovjansk na východě Ukrajiny, uvedl šéf ukrajinské správy v Doněcké oblasti Vadym...

6. prosince 2025  21:34

Machadová přijede do Osla. Navzdory hrozbám převezme Nobelovu cenu

María Corina Machadová, lídryně opozice, očekává výsledky prezidentských voleb...

Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová, která letos obdržela Nobelovu cenu míru a žije ve své zemi v úkrytu, potvrdila, že odcestuje do Osla, aby převzala cenu. Tradičně se tato...

6. prosince 2025  21:13

Budoucí koalice se shodla na snížení počtu sněmovních podvýborů, oznámil Okamura

Předsedou Poslanecké sněmovny se stal šéf hnutí SPD Tomio Okamura. (5....

Budoucí koalice ANO, SPD a Motoristů se podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury dohodla na snížení počtu podvýborů v dolní parlamentní komoře. Slibuje si od toho úsporu deseti milionů korun na...

6. prosince 2025  21:07

Brněnští skauti přivezli do Česka betlémské světlo, lidem ho rozvezou za týden

Skauti přivezli do Česka z Rakouska betlémské světlo (6. prosince 2025)

Pro jistotu ve třech svítilnách v sobotu přivezli brněnští skauti z rakouského Lince do Česka betlémské světlo. Plamínek pocházející z chrámu Narození Páně v Betlémě v Palestině přiletěl do Evropy...

6. prosince 2025  21:05

Průhledné šaty, diplomatická smršť. „Ex“ Trumpa juniora na ambasádě dráždí Řeky

Velvyslankyně v Řecku Kimberly Guilfoyleová během setkání iniciativy...

První měsíc Kimberly Guilfoyleové ve funkci americké velvyslankyně v Řecku přinesl neobvyklou směsici okázalých vystoupení a razantních diplomatických kroků. Ambasadorka špásovala s řeckým...

6. prosince 2025  20:27

Škoda po požáru pneuservisu ve Strašnicích je 200 milionů. Hořely i veterány

Shořel pneuservis ve Strašnicích, škoda je 200 milionů. V garážích byly i...

Noční požár pneuservisu z pátku na sobotu v pražských Strašnicích způsobil škodu 200 milionů korun, sdělil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Podle dosavadních zjištění byla příčinou...

6. prosince 2025  9:49,  aktualizováno  20:21

Střeží žlutou linii v Gaze. Posílají děti proti vojákům, popisuje Izraelec

Premium
Seržant J. Z bezpečnostních důvodů nemůže ukázat tvář.

Od naší spolupracovnice v Izraeli Je mu krátce přes dvacet let a do armády šel dobrovolně. Nemusel, ale chránit Izrael cítí jako svoji povinnost. Nyní střeží takzvanou žlutou linii v Gaze. „Viděl jsem věci, které do civilizace...

6. prosince 2025

Těžkosti po smrti sestry se s mojí rodinou vlekly dlouho, vypráví herečka Daňhelová

Premium
Anna Jiřina Daňhelová

Její videa patří k tomu nejvtipnějšímu, co můžete vidět na českém Instagramu. Víc než úspěšnou influencerkou Anna Jiřina Daňhelová totiž zůstává mimořádnou herečkou i scenáristkou, jejíž videa kromě...

6. prosince 2025

Žijí mezi námi a chybí jim empatie. Nová kniha odkrývá svět sociopatů

Americká terapeutka Patric Gagne sepsala a vydala memoáry pod názvem...

Na českém knižním trhu se v minulých dnech začala prodávat kniha Sociopatka. Otevírá téma antisociální poruchy osobnosti, jež může v populaci postihovat až tři procenta lidí. V českém měřítku jde o...

6. prosince 2025  19:19

Letiště ve Vilniusu znovu přerušilo provoz. Město se připravuje vyhlásit stav nouze

Litevská pohraniční stráž na nedatovaném snímku kontroluje balón, který...

Letiště v litevském hlavním městě Vilniusu v sobotu večer znovu přerušilo provoz. Stalo se tak poté, co se ve vzduchu opět objevily meteorologické balony, informoval server Delfi.lt. Vilnius se...

6. prosince 2025  19:19

Musk vyzval ke zrušení Evropské unie, reaguje tak na pokutu ze strany Bruselu

Elon Musk (20. ledna 2025)

Americký miliardář Elon Musk reagoval na pokutu, kterou EU uložila jeho službě pro krátké zprávy X, prohlášením, že by EU měla být zrušena. Napsal to ve svém příspěvku právě na X. Kvůli nedostatečné...

6. prosince 2025  19:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.