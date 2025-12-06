„Naše zbraně souvisejí s okupací a agresí,“ uvedl. „Pokud okupace skončí, tyto zbraně budou předány pod správu státu.“ Na dotaz AFP Hajjaova kancelář uvedla, že měl na mysli suverénní a nezávislý palestinský stát.
Hnutí dalo najevo, že souhlasí s rozmístěním jednotek OSN, které by sloužily jako oddělovací síla, dohlížely na hranice a kontrolovaly dodržování příměří v Gaze. Zároveň tím však jasně dalo najevo, že odmítá nasazení širších mezinárodních sil, jejichž úkolem by bylo hnutí v Pásmu Gazy odzbrojit.