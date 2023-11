Hamás páchal nekrofilii i hromadná znásilnění. Důkazy mizí, experti nestíhají

„Měli jsme sex s mrtvými těly, abychom je pošpinili a znásilnili,“ popisuje na videu terorista, kterého po masakrech ze 7. října zajala izraelská armáda. Ta zveřejnila několik podobných výslechů, při nichž členové Hamásu potvrdili, že se při bestiálním vraždění dopouštěli i sexuálních zločinů.

Znásilnění coby válečný nástroj k ponížení nepřítele není nic nového. Vojáci jej páchají odnepaměti ve většině konfliktů, včetně války na Ukrajině. V obcích u hranic s palestinským Pásmem Gazy přitom mnohdy zfetovaní teroristé páchali skutky, jež jim islám zapovídá.

„Podle naší víry je vše, co se stalo, zakázané. Únosy, znásilňování, smilnění s dětmi,“ vypověděl další zajatec s tím, že členové Hamásu unášeli ženy a dívky proto, aby je pak mohli znásilnit. Z výslechu dalšího vyplynulo, že velení palestinského teroristického hnutí svým mužům porušení islámských zásad povolilo. Včetně zprznění těla mrtvé dívky. „Dělali tam věci, které by člověk neudělal,“ přiznal.

O spáchaných zvěrstvech svědčí i těla samotných obětí. „Můžu říct, že jsem viděla mnoho znaků zneužití v oblasti genitálií. Zlomené nohy, zlomené pánve, zakrvácené spodní prádlo i ženy, jež byly od pasu dolů svlečené,“ popsala koncem října izraelská stomatoložka Májan, která pomáhá forenzním expertům s identifikací zavražděných.

„Znásilnili děti i starší ženy. Penetrace byla tak násilná, že jim polámali kosti. Viděli jsme odřezané genitálie,“ dodala rezervistka IDF Šari. Stejně jako Májan pomáhá na vojenské základně Šura, jež se změnila v márnici. Ani jedna z žen není oprávněná kvalifikovat popsané zločiny jako znásilnění.

Pouze forenzní patolog či jiný specializovaný lékař totiž může říct, co z nálezů vyplývá. Znásilnění nebo sexuální útok pak může právně posoudit pouze soud, protože tento trestný čin vyžaduje vedle fyzického činu také úmysl. Problém je, že důkazy o této stránce řádění Hamásu pomalu mizí, upozorňuje list The Times of Israel s tím, že nedůvěra světa naopak roste.

Důkazy teď podle něj sbírá izraelská policejní jednotka Lahav 443. Dává dohromady informace z výslechů teroristů, výpovědi svědků i obrazovou dokumentaci. Kromě zmíněné nekrofilie a mrzačení genitálií se mezi spáchanými zločiny objevuje i hromadné znásilnění.

Vyšetřování nicméně ztěžuje fakt, že těla obětí v kibucech a na hudebním festivalu Supernova v drtivé většině případů nenašli lidé trénovaní na sběr důkazů nebo zabezpečení místa činu. Mnohokrát jako první dorazili záchranáři z dobrovolné jednotky ZAKA a dalších organizací či členové armády. Často se pro oběti jelo na místa, kde se stále bojovalo a teroristé mohli kdykoliv zaútočit.

Okolnosti masakru hrají proti vyšetřovatelům

Hledání přeživších a snaha udržet se v bezpečí tak převážily nad systematickým postupem při zabezpečování důkazů. Některé obce jsou navíc dodnes nepřístupné, jinam se zase obyvatelé mohli vrátit příliš brzo, což potenciálně mohlo vést ke zničení důkazů. Mnoho zavražděných už také mělo pohřeb.

Svou roli pak hraje i fakt, že k některým se Izraelci dostali až o několik dní později. A v současném teplém podzimu se jejich těla už začala rozkládat. Přesto pracovníci bezpečnostních složek i záchranáři vypověděli, že těla nesla známky sexuálního zneužití. Velitel jednoho z týmů ZAKA Simcha Greiniman například izraelským novinářům řekl, že v kibucu Be’eri našel ženu, která ležela na posteli tváří dolů a od pasu dolů byla nahá.

Její vrah ji zezadu střelil do hlavy. „Našli jsme ji až tři dny poté, takže chápete, že jsme nemohli zajistit žádné kriminalistické důkazy. A ani to není naše práce. Hlavním cílem bylo dopravit těla na pohřeb,“ podotkl s tím, že na místě činu nenatáčel ani nefotil. „Nemám v telefonu jedinou fotku. Stačí, že mě bude po zbytek života strašit to, co jsem tam viděl,“ dodal.

A Hamas terrorist who participated in the attack in his interrogation in Israel: Hamas ordered us to kill, behead and even to "have sex their bodies"

Izraelský list Haarec ve středu také napsal, že se nyní policejní vyšetřovatelé zaměřili na svědky a očité svědky sexuálních útoků spáchaných Hamásem, a to v rámci snahy poslat do vězení teroristy, kteří jsou nyní v izraelské vazbě. Vzhledem k rozsahu masakru a zmatku, který po něm nastal, však není možné každému dokázat, co přesně spáchal. Policie tak plánuje ty, kteří byli do útoku zapojeni, obvinit ze všech zločinů, ke kterým tehdy došlo.

Jedna očitá svědkyně policii popsala, že viděla hromadné znásilnění a vraždu mladé ženy, jež se schovávala před muži v armádních uniformách. „Někoho ohnuli. Uvědomila jsem si, že ji znásilňuje a předává někomu dalšímu, kdo byl taky v uniformě,“ řekla s tím, že jeden z násilníků nakonec ženu střelil do hlavy a ostatní ji pak znetvořili.

Jiná přeživší z festivalu Supernova viděla, co se stalo její kamarádce. „Jak jsem se schovávala, koutkem oka jsem viděla, že ji znásilňují. Byla naživu. Stála na nohou, krvácela ze zad. Pak ji tahal za vlasy. Měla dlouhé hnědé vlasy,“ řekla podle listu The Jewish Chronicle.

Podle dalšího svědectví z festivalu byly „ženy znásilňovány vedle mrtvých těl svých přátel“. Mnohá sexuální napadení zaznamenaly i kamery, které na sobě měli přímo jejich pachatelé. Vojačka Bar Šimonová zase vypověděla, že se ji na vojenské základně Erez pokusil jeden z útočníků svléct. Jiný muž ho však zastavil a oba utekli.

Důkazy o sexuálních zločinech se z těl obětí nicméně musejí shromáždit způsobem, který má šanci obstát u soudu. A to už po měsíci nejde. Experti na forenzní medicínu byli povoláni až na základnu Šura. „Všichni forenzní vyšetřovatelé z celé země přijeli sem. Lidé zodpovědní za svážení těl obětí však nebyli forenzní experti,“ připouští také ředitel policejní Národní divize forenzního vyšetřování Michal Levin Elad.

"To rape them". This is a Hamas terrorist, during interrogation.



This is a Hamas terrorist, during interrogation.



They're worse than even ISIS. What monstrous evil!

Tady ovšem nastává další problém. Odborníci jsou tak zahlcení požadavky na identifikaci dovezených těl obětí, že na dokumentování sexuálních zločinů jim nezbývá prostor ani čas. Mnozí zavraždění byli zmrzačení, upálení. Jednotlivé kusy těl se často nacházely v různých pytlích a v jednom pytli tak často bylo několik lidí. V márnici tak podle The Times of Israel padlo rozhodnutí, že se tentokrát nebude dbát na protokoly o vyšetřování znásilnění.

„Hlavním úkolem je identifikovat oběti. Nestarali jsme se o to, jak zemřely nebo co se stalo,“ potvrzuje Elad. V atmosféře, kdy především propalestinští demonstranti a diskutéři po celém začínají zpochybňovat, že se teroristé dopouštěli toho, co Izrael tvrdí, však tento krok jen dál pohání jejich skepsi.

A vzhledem k tomu, že experti nezveřejňují oficiální zprávy a přeživší těchto útoků pochopitelně o svých hrůzných zážitcích veřejně nemluví, tito lidé nevěří, že palestinští teroristé židovské ženy skutečně znásilňovali. Například arabská poslankyně v izraelském parlamentu Iman Chatíb-Jassinová nejprve odmítla sledovat neveřejné promítání kompilace videí z říjnových masakrů, aby následně prohlásila, že tam nebyly důkazy o znásilňování žen.

„Nevraždili děti, alespoň podle záběrů, které jsme viděli, a neznásilňovali ženy,“ řekla s tím, že „pokud se to stalo, je to ostudné“. Izraelští poslanci se ji nyní i peticí snaží vyhodit z Knesetu. Poslankyně se později za svá slova omluvila. „Neměla jsem v úmyslu zlehčovat nebo popírat strašlivý masakr ze 7. října a hrozné zločiny na ženách, dětech a starých lidech, kteří byli zavražděni na jihu,“ řekla. „Od prvního dne jsem odsuzovala činy proti Židům a Arabům, kteří jsou občany Izraele, a je vhodné to zdůraznit, zejména nyní.“

Toho, že se sexuální zločiny Hamásu dostatečně nevyšetřily, se obávají i izraelské organizace na ochranu ženských práv. „Většina znásilněných žen byla později zabita, kvůli čemuž nikdy neuvidíme celý obrázek. Jejich těla byla buď upálena nebo už pohřbena a forenzní důkazy s nimi. Neodebraly se žádné vzorky,“ kritizuje zástupkyně organizace Izraelská ženská síť Tal Hochmanová.

„Ani normálně se ženám nevěří, když přijdou nahlásit sexuální násilí. A teď je tato šance na spravedlnost a důstojnost ztracena. S některými přeživšími pracujeme, jiné se léčí soukromě. A to vůbec nevíme, co se děje ženám v zajetí Hamásu v Gaze,“ varuje. Izraelské ministerstvo spravedlnosti se však tvrzením o nedbalosti ve vyšetřování těchto zločinů brání. „Jsou nezodpovědná a nemají žádné opodstatnění,“ uvedl resort s tím, že se teroristickým útokem ze 7. října zabývá „ve všech jeho aspektech“.