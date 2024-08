„Bankéř“ v pozadí válek v Gaze. Haníja za sebou zanechal krvavou stopu

Vůdce Hamásu Haníja byl považován za umírněnějšího činitele skupiny oproti radikálnějším zástupcům vojenského křídla. Přesto hrál svou význačnou roli. Ta spočívala v shromažďování financí, využívaných vojenským křídlem organizace, uvádí list The Washington Post. Byl veřejnou tváří hnutí i během útoků Hamásu na Izrael, včetně toho 7. října, přičemž vždy stál za činy svých ozbrojených kolegů.

Haníja byl při zrodu palestinské teroristické organizace v roce 1988 jako jeden z nejmladších zakládajících členů. Během první intifády jej Izraelci zadrželi a na šest měsíců uvěznili. Po návratu z vězení se Haníja díky blízkým vazbám na zakladatele hnutí šajcha Ahmada Jasína stal jeho personálním sekretářem.

Válka mezi Hamásem a Fatahem

Vzestup budoucího lídra Hamásu k moci nastal poté, co Jasína v roce 2004 Izraelci zabili. V roce 2006, po vítězství hnutí v palestinských volbách, se stal premiérem Palestinské samosprávy, na což mezinárodní společenství reagovalo uvalením sankcí. Mezi Hamásem a stranou Fatah prezidenta Mahmúda Abbáse stoupalo napětí, které vyvrcholilo krátkou občanskou válkou v červenci 2007.

Rozepře mezi oběma palestinskými frakcemi vycházely z postoje vůči Izraeli. Hamás chtěl pokračovat v boji proti „okupantovi“, zatímco Fatah hodlat dodržet mírové dohody z Osla. Izrael, USA a další země proto vnímaly Fatah jako důvěryhodnějšího partnera k vládnutí. Abbáse též znepokojovalo vytváření paralelních vojenských jednotek, při jejichž vyzbrojování teroristická organizace využívala prostředků Íránu. Právě Haníja je považovaný za klíčového aktéra navazování vazeb mezi šíitským režimem a sunnitskými radikály.

Konflikt skončil vítězstvím Hamásu v Pásmu Gazy. Abbás si udržel kontrolu jen na Západním břehu Jordánu. Fatah vnímal akce Hamásu jako vojenský puč, vztahy se nepodařilo nikdy zcela obnovit.

Hamás po ovládnutí Pásma Gazy začal uplatňovat islamistická pravidla. Zavedl náboženskou policii. Křesťané si stěžovali, že je Hamás nutí k přestoupení na islámskou víru. Haníja sám popíral, že by jeho hnutí se dopouštělo náboženské diskriminace

Války mezi Izraelem a Hamásem Operace Lité olovo (prosinec 2008 – leden 2009) Haníja byl lídrem Hamásu v Pásmu Gazy až do roku 2017, kdy se stal vůdcem politického oddělení hnutí a oficiálně tak hlavou celého Hamásu. Během jeho dlouholetého působení v Gaze Hamás a Izrael spolu vedly několik válek. Ta první započala v roce 2008, poté, co Izraelci provedli v Gaze pozemní operaci Lité olovo, určené k zastavení palestinských raketových útoků na Izrael. Izrael dosáhl jejich výrazné redukce, zcela zastavit je ale nedokázal. Pilíř obrany (listopad 2012) V roce 2012 proběhla další vojenská operace Izraele s cílem znovu překazit palestinské raketové útoky. Nazvaná Pilíř obrany, vojenská akce začala likvidací velitele vojenského křídla Hamásu, Ahmada Džabarího. Hamás během trvání operace poprvé vystřelil na Tel Aviv a Jeruzalém rakety dlouhého doletu. Ochranné ostří (červenec 2014 – srpen 2014) Před současnou válkou Hamásu a Izraele proběhl jejich nejkrvavější konflikt v roce 2014 po zabití tří izraelských teenagerů členy teroristické skupiny. Během operace Ochranné ostří zahynulo 71 Izraelců, z toho 66 vojáků. Palestinci ztratili podle odhadů OSN na 2 200 lidí, z toho asi 1 500 civilistů.

Podezření z páchání válečných zločinů

Není jasné, do jaké míry byl Haníja do operací spadající pod vojenské křídlo zapojen. Izraelská nezisková organizace Jerusalem Institute of Justice na něj nicméně v roce 2015 podala u Mezinárodního trestnímu soudu v Haagu žalobu, v nichž jej obviňuje ze spáchání válečných zločinů během války Hamásu s Izraelem v létě 2014.

Organizace obvinila Haníju, že jeho vláda dala příkaz Palestincům zůstat v domovech v blízkosti cílů odstřelovaných Izraelci, i když ti je esemeskou varovali, ať se vzdálí. Hamás je údajně i nutil zůstat na místě, když obyvatelé chtěli pryč. Podle Jerusalem Institute of Justice Haníja též věděl o tom, že ozbrojenci jeho skupiny ohrožují civilisty pálením raket z civilních prostor jako jsou nemocnice, školy či běžná sousedství, a nic s tím neudělal.

V žalobě organizace připomíná, že Haníja sám velebil „mučedníky“ a naznačoval schválení použití Palestinců jako „lidských štítů“ slovy, že Palestinci jsou „národ, který touží po smrti, stejně jako naši nepřátelé touží po životě“. Především ale Haníja měl na starosti finance od mezinárodních dárců pro sociální a politické křídlo Hamásu – z nichž však organizace platila i své vojenské aktivity. Haníja též dával najevo, že mezi křídly není žádný rozdíl a proti Izraeli je třeba vést „jednotný“ boj.

V roce 2018 USA zařadily Haníju na seznam mezinárodních teroristů. „Haníja má úzké vazby na vojenské křídlo Hamásu a je zastáncem ozbrojeného boje, a to i proti civilistům. Údajně se podílel na teroristických útocích proti izraelským občanům,“ odůvodnilo americké ministerstvo zahraničí svůj krok.

Po teroristických útocích Hamásu na Izrael 7. října se opět objevila otázka, nakolik byl Haníja obeznámený s plány vojenského křídla Hamásu pod vedením Jahjá Sinvára, lídra skupiny v Gaze. Haníja jakožto diplomatická tvář skupiny od roku 2017 pobýval v Kataru. Jeho fakticky vliv podle expertů významně poklesl. Sinvár sám se mu údajně vysmíval, že o vojenských záležitostech nic neví.

V květnu na Haníju, společně se Sinvárem, vydal Mezinárodní trestní soud zatykač. Důvodem má být jejich odpovědnost za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, včetně vražd, znásilňování, mučení a braní rukojmí, během útoku na Izrael 7. října 2023 a po něm.

Ve středu Ismáíl Haníja zemřel během inaugurace nového íránského prezidenta po útoku, který je přičítaný Izraeli.