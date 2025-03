Země EU vyzvaly k obnově příměří v Pásmu Gazy. Je jim líto, že se opět bojuje

Summit Evropské unie ve čtvrtek vyzval k návratu k dohodě o příměří mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás, která zaručovala zastavení bojů v Pásmu Gazy od poloviny ledna. Plyne to...

Jedním z hlavních cílů prezidenta Petra Pavla na návštěvě v Moldavsku bylo podpořit současnou prezidentku Maiu Sanduovou i celou zemi, která je se statusem „kandidátská“ na cestě do Evropské unie....

Nosit vlastní obědy do jídelny? Absolutní nesmysl, znělo za klepotu vařeček

Velká změna školního stravování se dočkala kritiky na sněmovním semináři. Mimo jiné kvůli tomu, že připouští možnost nošení vlastního jídla do jídelen, kde by se následně ohřívalo. Je to absolutní...