Írán si totální válku s Izraelem, do níž by se velmi pravděpodobně zapojily Spojené státy, podle vojenských expertů nyní nemůže dovolit. Není na ni připraven. Riziko vyprovokování USA by ovšem v případě širokého útoku bylo enormní.

Server Politico napsal, že Írán nyní zřejmě částečně přehodnocuje rozsah chystaného útoku na Izrael.