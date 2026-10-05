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Vyřídíme si to s každým, kdo se na útoku Hamásu podílel, řekl Netanjahu k výročí

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  18:50
Izrael si vyřídí účty s každým, kdo se podílel na útoku ozbrojenců palestinského teroristického hnutí Hamás na židovský stát. Prohlásil to v pondělí izraelský premiér Benjamin Netanjahu na pietním aktu k připomenutí třetího výročí masakru. Hamás podle něj nebude mít v Pásmu Gazy už nikdy žádnou moc.

Při útoku 7. října 2023 zahynulo přes 1200 lidí a 251 bylo odvlečeno na palestinské území jako rukojmí. Stanovení data, kdy si Izrael připomíná nejkrvavější útok na svém území v historii, se řídí židovským kalendářem.

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Vlajky na veřejných budovách byly v pondělí v 6:29 (5:29 SELČ) spuštěny na půl žerdi, tedy právě v okamžiku, kdy ozbrojenci Hamásu, který v Gaze vládne od roku 2007, začali pronikat na izraelské území.

Bezprostředně po útoku následovala ničivá izraelská vojenská odveta v Pásmu Gazy, která trvala zhruba dva roky a podle údajů úřadů Hamásu, jež OSN považuje za spolehlivé, si vyžádala životy více než 74 200 Palestinců, většinou civilistů.

„Dosáhli jsme obrovského pokroku, ale stále jsou před námi další úkoly a my je hodláme splnit,“ prohlásil Netanjahu během slavnostního obřadu na vojenském hřbitově na Herzlově hoře v Jeruzalémě.

„Hamás nebude mít v Gaze žádnou moc,“ dodal a zavázal se, že Izrael bude nadále pronásledovat všechny, kdo se na útoku před třemi lety podíleli.

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V jiném projevu Netanjahu později uvedl, že stojí po boku rodin obětí a že celý národ sdílí jejich bolest. Zdůraznil, že pro „vrahy, útočníky a žháře“ neexistuje odpuštění, načež zareagoval jeden z posluchačů. „Neochránil jste mého syna ani dalších 1200 lidí zabitých 7. října - hanba vám,“ prohlásil tento muž, a krátce tak premiérův projev přerušil.

Agentura DPA připomíná, že letošní připomínka 7. října se odehrává v době vrcholící předvolební kampaně, neboť v Izraeli budou 27. října první parlamentní volby od útoku před třemi lety. Podle průzkumů veřejného mínění v těchto klíčových volbách nemůže počítat s jasnou většinou ani tábor Netanjahuovy vládní koalice, ani tábor opozice.

Premiér Benjamin Netanjahu hovoří během piety k třetímu výročí teroristického útoku Hamásu na Izrael. (5. října 2026)
Premiér Benjamin Netanjahu hovoří při pietě k třetímu výročí teroristického útoku Hamásu na Izrael. (5. října 2026)
Premiér Benjamin Netanjahu během piety k třetímu výročí teroristického útoku Hamásu na Izrael. (5. října 2026)
Premiér Benjamin Netanjahu se účastní piety k třetímu výročí teroristického útoku Hamásu na Izrael. (5. října 2026)
54 fotografií

Od vyhlášení příměří americkým prezidentem Donaldem Trumpem v říjnu 2025 zůstává politická budoucnost a otázka správy Pásma Gazy nejasná. Při izolovaných izraelských útocích na členy Hamásu stále umírají i civilisté.

Izrael nadále ovládá větší část palestinského území a odmítá své jednotky stáhnout, dokud nebude mít jistotu, že Hamás složil zbraně. Hamás naopak trvá na postupném odzbrojení a nechce okamžitě a jednostranně odevzdat svůj arzenál.

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