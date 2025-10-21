S dohodou o příměří od prezidenta Donalda Trumpa to má být jiné, už žádný jakoby mír, kdy agentura OSN bude vykrmovat teroristy a nenávist proti Izraeli neřešit. Gaza má dostat novou vládu, Hamás se má klidit a odevzdat zbraně. A pokud ne, Trump se postará o to, aby byl zničen. Včera to znovu zopakoval.
Hamás již bnovuje své bojové schopnosti. Na svých zbývajících podzemních základnách opět rozmisťuje svou nejsilnější obranu, jakou má – v podobě obyvatelstva, které se postupně vrací do severní části Gazy.