Letošní Halloween poznamenaly střelby v různých částech USA, od Kalifornie na západním pobřeží po Delaware na východě. Incidenty, při nichž byli zabiti či postřeleni lidé, se odehrály v nočních klubech i obchodech s kostýmy, před stadiony i v blízkosti univerzitních kampusů.
Po půlnoci ze soboty na neděli došlo ve čtvrti Deep Ellum v texaském Dallasu během 75 minut ke třem střelbám, při nichž zemřeli čtyři lidé a 15 jich bylo zraněno. Ve floridském Jacksonville zabila po půlnoci zbloudilá střela 17letou dívku, která čekala ve frontě na halloweenskou party.
Další dva lidé byli při incidentu zraněni. O několik hodin později byla také v Jacksonville postřelena desítka lidí, když se domácí halloweenský večírek s více než stovkou účastníků přelil do ulice před domem.
Při střelbě v obchodě s halloweenskými kostýmy byla v pátek v kalifornském Fairfieldu zabita těhotná žena, která byla matkou čtyř dětí, a dalších šest lidí bylo zraněno.
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V Detroitu byla v sobotu ve svém domě postřelena zbloudilým projektilem pětiletá holčička, která si po večerním koledování stále oblečená v halloweenském kostýmu hrála v jedné z místností. „Myslím, že mě postřelili,“ řekla své matce dívka, která je nyní ve stabilizovaném stavu.
Přes dvě desítky lidí byly zastřeleny či postřeleny v blízkosti univerzitních kampusů či na akcích pro vysokoškolské studenty. V illinoiském Bloomingtonu byla u kampusu při střelbě z brokovnice zabita 19letá žena a dalších sedm lidí bylo zraněno.
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Přestože data poukazují na zvýšené riziko násilí během Halloweenu, podle odborníků je obtížné mu zabránit. „Policie nemůže být v každém baru, na každém parkovišti,“ uvedl Alexis Piquero z Miamské univerzity.
James Alan Fox z bostonské Severovýchodní univerzity analyzoval data Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) týkající se zločinu v Bostonu v letech 2005 až 2009 a došel k závěru, že halloweenský 31. říjen byl třetím násilím nejvíce postiženým dnem v roce. A to po 1. lednu a 4. červenci, kdy Američané slaví Den nezávislosti.