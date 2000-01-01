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New York se po roce opět proměnil v jedno velké halloweenské království. Ulice Brooklynu i Manhattanu zaplavily tisíce detailně propracovaných dekorací. Od obřích pavučin šplhajících po historických fasádách až po strašidelné výjevy před vchody do domů. Zatímco v řadě zemí jde o okrajovou záležitost, v metropoli na Hudsonu je Halloween obrovským společenským fenoménem, do kterého se s nadšením zapojují celé čtvrti.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoliv si dnes Halloween spojujeme hlavně s Amerikou, jeho kořeny sahají hluboko do předkřesťanské Evropy. Vše začalo před více než dvěma tisíci lety u starých Keltů, kteří slavili svátek zvaný Samhain.
Autor: ČTK
Ten oznamoval konec hojné sklizně a příchod chladné, temné zimy – pro staré Kelty to byl kritický zlom v roce, kdy končilo období hojnosti a začínalo náročné období boje o přežití v krutých mrazech.
Autor: Profimedia.cz
Keltové věřili, že v noci z 31. října na 1. listopadu se otevírá brána mezi světem živých a mrtvých a na zem se vracejí duše zemřelých. Aby se lidé chránili před zlými duchy a bloudícími dušemi, oblékali si masky a zapalovali obří posvátné ohně.
Autor: Profimedia.cz
Lidé v ulicích New Yorku se zastavují a s úžasem pozorují netradiční podívanou, protože v oknech domů se odehrává svatební obřad mrtvých.
Autor: ČTK
Do Ameriky se tyto zvyky dostaly až v 19. století s vlnou přistěhovalců. Když v Irsku vypukl ničivý hladomor, statisíce Irů a Skotů zamířily přes oceán a své zvyky si nesly s sebou. Na americké půdě se tradice rychle uchytila a propojila s místní kulturou.
Autor: ČTK
Newyorský dům zdobí obrovský pavouk, desítky dýní a propracované girlandy podél celého zábradlí.
Autor: Profimedia.cz
S tím se pojí i proměna jednoho z nejikoničtějších symbolů – vydlabané dýně se svíčkou uvnitř neboli Jack-o’-lantern. Původně totiž Iři dlabali řepy nebo brambory.
Autor: Profimedia.cz
Pověst vypráví o opilci jménem Jack, který přelstil ďábla a po smrti nemohl do nebe ani do pekla. Dostal od něj alespoň žhavý uhlík, který si vložil do vydlabané řepy, aby si mohl svítit na věčnou cestu.
Autor: Profimedia.cz
Když ale Irové dorazili do Ameriky, zjistili, že místní dýně jsou mnohem větší, měkčí a mnohem lépe se dlabou. Tradice se rychle přizpůsobila a zrodil se moderní halloweenský symbol.
Autor: Profimedia.cz
Při halloweenském koledování neboli trick-or-treating lidé a děti dříve obcházeli jednotlivá obydlí, vybírali jídlo a na oplátku slibovali modlitby za duše zemřelých.
Autor: ČTK
Původní zvyky nakonec přerostly v obrovskou podívanou. V New Yorku se celé ulice a sousedství předhánějí v tom, kdo vytvoří propracovanější výzdobu, a lidé do ní investují nemalý čas i peníze.
Autor: Profimedia.cz
V New Yorku se každoročně koná obří průvod (Village Halloween Parade), kam vyráží přes padesát tisíc účastníků v maskách a sledují ho miliony lidí, což z něj dělá největší halloweenskou událost na světě.
Autor: Profimedia.cz
Halloween nese také hluboký odkaz memento mori neboli připomenutí pomíjivosti života. Podzimní rituál slouží k uctění památky zesnulých předků a smíření se s koloběhem života a smrti, což se v dnešních dekoracích v podobě koster a hrobek stále odráží.
Autor: Profimedia.cz
V České republice máme hluboce zakotvenou tradici Dušiček, která je tichá, vzpomínková a odehrává se spíše na hřbitovech u zapálených svíček. Kvůli komerci se však u nás v posledních letech začíná Halloween slavit čím dál víc.
Autor: Profimedia.cz
Díky své atmosféře tak New York zůstává místem, kde má halloweenská tradice tu nejsilnější podobu.
Autor: Profimedia.cz