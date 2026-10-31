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KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?
Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...
OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě
Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...
Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek
Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...
Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná
Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...
Koalice protlačila konec poplatků ČT a rozhlasu v sobotu po půl páté ráno
Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě prosadila vládní návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků, zatím tedy jen v prvním čtení. Vláda chce, aby Česká televize a Český rozhlas byly...
Sníh pokryl Šumavu i Krkonoše, výraznější nadílka se dá očekávat v půlce listopadu
V noci na neděli výrazně sněžilo na Šumavě a v Krkonoších, sníh pokryl Horskou Kvildu či Kubovu Huť, ale i skiareál ve Špindlerově mlýně. Studené teploty vydrží i v dalším týdnu, první výraznější...
Drony zasáhly ruský průmyslový podnik. Podle Ukrajiny se jedná o rafinerii
Při dronovém útoku asi 400 kilometrů východně od Moskvy byl zasažen průmyslový podnik, uvedly ruské úřady. Později podle státní agentury TASS informovaly, že případ vyšetřují jako terorismus a že...
V Peci pod Sněžkou hořel hotel. Evakuovat se muselo 35 lidí, po příčině se pátrá
V centru Pece pod Sněžkou na Trutnovsku v noci na neděli hořel hotel Hořec. K požáru hasiči vyjeli v 01:38, pod kontrolu oheň dostali v 09:00. Nyní rozebírají střešní konstrukci a vyhledávají a...
Jeden člověk zemřel a dva se zranili při dopravní nehodě na Benešovsku
Při sobotní nehodě osobního auta u Jankova na Benešovsku zemřel řidič, dvě spolucestující utrpěly lehká zranění. Auto havarovalo do příkopu, řidič utrpěl zranění neslučitelná se životem a zemřel na...
Útok na největší kryptoměnovou burzu má na svědomí Severní Korea, potvrdila FBI
Za krádeží virtuálních aktiv za 6,3 miliardy USD (137,5 miliardy Kč) z největší kryptoměnové burzy na světě Binance stála Severní Korea, uvedl americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Binance...
V Kutné Hoře našli v kolejišti mrtvého člověka. Místo vlaků jezdí autobusy
Nález mrtvého člověka v kolejišti poblíž nádraží v Kutné Hoře v neděli ráno zastavil železniční provoz mezi Kolínem a Kutnou Horou. Provoz je omezen ve všech směrech, vlaky nejezdí ani mezi Kutnou...
„Zničili jsme jejich jaderný program,“ chlubí se Trump směrem k Íránu
Spojené státy už zničily velkou část íránských vojenských kapacit, stále ale musí zasáhnout jeden či dva zbývající cíle, včetně předpokládaného jaderného zařízení známého jako Pickaxe Mountain...
Trump chce volební záznamy z Kalifornie, guvernér varuje před zásahem do voleb
Kalifornský guvernér Gavin Newsom varoval federální soudce před možnými pokusy vlády prezidenta Donalda Trumpa zabavit hlasovací lístky a další volební materiál při nadcházejících volbách do...
Řidiče čekají novinky. Otevře se obchvat Sezemic, D35 možná dosáhne až k Litomyšli
Ačkoli do konce roku zbývají už jenom dva měsíce, Ředitelství silnic a dálnic slibuje v Pardubickém kraji ještě zprovoznit nebo zahájit několik očekávaných dopravních staveb. Už v pondělí odpoledne...
Trump zpochybnil brazilské volby, označil je za ostudu. Bolsonaro může zůstat v USA
Neúspěšný kandidát na brazilského prezidenta Flávio Bolsonaro může zůstat ve Spojených státech, jak dlouho bude chtít, prohlásil v noci na neděli americký prezident Donald Trump. Zároveň zpochybnil...
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Venezuela zaútočila na pozice kolumbijských povstalců, došlo i na bombardování
Venezuelská armáda podle nevládní organizace Fundaredes poprvé zaútočila na tábor kolumbijských povstalců z ELN ve státě Apure u hranic s Kolumbií, přičemž při bombardování mělo zemřít několik lidí a...
Už není konkurence, jen síla kapitálu. Knihkupec o riziku predátorských e-shopů
Knihkupectví nezávislá na velkých řetězcích mizí z měst po celé republice. Dvoupatrová Kapitola Jana Bechera ve Frýdku-Místku patří k největším, které se stále drží. Kvůli výjimečně široké a kvalitní...