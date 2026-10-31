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OBRAZEM: Ulice v New Yorku zaplnila halloweenská výzdoba. Prohlédněte si zdejší domy

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Halloweenská výzdoba na domech v Brooklynu v New Yorku. (29. října 2026) Halloweenská výzdoba na domech v Brooklynu v New Yorku. (29. října 2026) Halloweenská výzdoba na domech v Brooklynu v New Yorku. (29. října 2026) Halloweenská výzdoba na domech v Brooklynu v New Yorku. (29. října 2026) Halloweenská výzdoba na domech v Brooklynu v New Yorku. (29. října 2026) Halloweenská výzdoba na domech v Brooklynu v New Yorku. (29. října 2026) Halloweenská výzdoba na domech v Brooklynu v New Yorku. (29. října 2026) Halloweenská výzdoba na domech v Brooklynu v New Yorku. (29. října 2026) Halloweenská výzdoba na domech v Brooklynu v New Yorku. (29. října 2026) Halloweenská výzdoba na domech v Brooklynu v New Yorku. (29. října 2026) Halloweenská výzdoba na domech v Brooklynu v New Yorku. (29. října 2026) Halloweenská výzdoba na domech v Brooklynu v New Yorku. (29. října 2026)
New York se po roce opět proměnil v jedno velké halloweenské království. Ulice Brooklynu i Manhattanu zaplavily tisíce detailně propracovaných dekorací. Od obřích pavučin šplhajících po historických fasádách až po strašidelné výjevy před vchody do domů. Zatímco v řadě zemí jde o okrajovou záležitost, v metropoli na Hudsonu je Halloween obrovským společenským fenoménem, do kterého se s nadšením zapojují celé čtvrti.

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Témata: New York, Brooklyn

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