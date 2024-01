První hlasy jsou pro Haleyovou. Začal souboj s Trumpem o New Hampshire

Podle webu televize CNN první voliči vhodili své lístky kolem půlnoci místního času v obci Dixville Notch. Všech šest si vybralo Haleyovou. Výsledky primárek by měly být jasné v noci na středu SEČ.

Prezident z let 2017 až 2021 řadu měsíců vévodí průzkumům preferencí mezi republikánskými voliči a pozici jasného favorita potvrdil minulý týden při volebních shromážděních ve státě Iowa. Podle posledních průzkumů by měl více než polovinu hlasů získat právě také v New Hampshire.

Pokud si Trump připíše další přesvědčivé vítězství, Spojené státy se opět přiblíží ke scénáři, že se v listopadu zopakuje souboj o Bílý dům mezi ním a současným prezidentem Joem Bidenem. Jeho republikánský předchůdce znovu kandiduje poté, co neuznal svou porážku v posledních volbách a loni se stal prvním obžalovaným exprezidentem v dějinách USA.

Americká média spekulují o tom, že pro republikány, kteří jej nechtějí znovu vidět v pozici prezidentského kandidáta, představuje New Hampshire poslední možnost tomuto vyústění zabránit.

Mezi jeho stoupence naopak patří Laura Averillová, která deníku The New York Times u jedné z hlasovacích místností v severovýchodním státě řekla, že Trump je „prověřený“. „Má ten správný životopis. Potřebujeme zemi uklidit. Potřebujeme dostat imigranty ven a ekonomiku zpátky, a imigranti jsou s ekonomikou spojení,“ řekla postarší žena.

Původně proti Trumpovi kandidovala více než desítka uchazečů. Někteří odstoupili už před úvodním hlasováním v Iowě, ve světle tamních výsledků pak kampaň vzdalo několik dalších včetně floridského guvernéra Rona DeSantise.

Z významnějších vyzyvatelů tak zůstala jen Haleyová, která byla za Trumpova úřadování velvyslankyní USA při OSN, v kampani se však prezentuje jako umírněnější alternativa k exprezidentovi a v posledních dnech Trumpa začala i poměrně otevřeně kritizovat.

„Buď to můžeme celé dělat jako vždycky a žít ve světě chaosu, který jsme zažili, anebo se posunout dál bez dramat, bez vendet a s výsledky pro americký lid,“ řekla na pondělním mítinku s voliči. Také vzkázala, že ze souboje s Trumpem jen tak neodstoupí, protože „v Americe korunovace neděláme“.

Primárky v New Hampshire pořádá také místní větev Demokratické strany, hlasování se však koná bez souhlasu celoamerického vedení strany. To se loni dohodlo, že souboj o prezidentskou nominaci začne tentokrát v Jižní Karolíně, a to 3. února. Primárky označilo za bezvýznamné a ohlásilo, že podle jejich výsledků se nebudou přidělovat žádní delegáti pro srpnový nominační sjezd strany.

Vnitrostranické spory nejsou jediným důvodem, proč hlasování demokratů přitahuje minimální pozornost médií. Proces je považován spíše za formalitu, neboť proti Bidenovi, který chce v 81 letech mandát obhajovat, nekandidují žádné výraznější tváře demokratického tábora.