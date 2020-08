Pokud zvítězí Biden, bude v USA nacismus, tvrdil pár v šátcích se svastikou

Incident, o kterém informoval server CNN, se stal minulou sobotu. Ve stejný den začalo v Minnesotě platit nařízení o povinném nošení roušek ve vnitřních prostorách obchodů. Walmart, do jehož prodejny se pár vydal s obličejem zakrytým šátky, které připomínaly vlajku nacistického Německa, na celý rok zakázal muži i ženě vstup do všech svých poboček.

Svérázný postarší pár přitom na video natočila Raphaela Muellerová, čtyřiadvacetiletá Němka žijící v USA, která byla v té době v prodejně se svým přítelem. Oba ve videu neskrývají své rozhořčení.

„Jste nemocní. Vy nemůžete být Američané, když nosíte tento symbol. Vždyť kvůli tomu jsme byli ve válce,“ je slyšet muže. Muellerová pak pro CNN uvedla, že byla v šoku, když viděla pár bezostyšně nosit nacistickou svastiku na veřejnosti.



„Hákový kříž je symbolem smrti a perzekuce. Byla jsem zklamaná, cítila jsem smutek a hněv,“ řekla Muellerová, která je zároveň pravnučkou ženy, jež proti nacismu bojovala v odbojových organizacích už ve třicátých letech a pak i během války.



„Svastika je spouštěčem traumatu pro hodně lidí. Vím, co prožívala moje prababička. Ačkoliv já sama jsem o nikoho během holokaustu nepřišla, mnoho lidí ano. Když jen pomyslím na to, že by teď museli tady dívat na něco takového, je mi z toho úzko,“ uvedla Muellerová.



Žena, která do prodejny se symbolem přišla, se však bránila tím, že se pouze snaží poukázat na politiku amerického prezidentského kandidáta Joea Bidena. „Nejsem nacistka. Chtěla jsem jen všem ukázat, jak dopadneme, pokud si Bidena zvolíme za prezidenta. Bude to tu jako v nacistickém Německu,“ řekla žena.

Nad celou situací vyjádřil následně lítost i samotný obchodní řetězec Walmart. „To, co se stalo v jednom z našich obchodů, je nepřijatelné. Snažíme se zákazníkům poskytovat bezpečné a pohodlné prostředí pro nakupování a jakoukoliv formu diskriminace nebo obtěžování nebudeme tolerovat. V našich prodejnách musí nyní všichni nosit ochranné roušky a je opravdu smutné, že někteří lidé využívají pandemii k vytváření nepříjemných a provokativních situací,“ uvedla mluvčí řetězce Delia Garcia.