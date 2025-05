14:51

Od našich zpravodajů na Ukrajině - Zatímco Donald Trump bádá, jestli se náhodou z mírových jednání úplně nestáhne, Ukrajina dál krvácí. Připomíná to i záplava vlajek v aleji padlých ve městečku Hajsyn. „Amerika, Evropa, Anglie, to jsou všechno velké silné země. Copak to nemůžou zastavit? My jenom pláčeme,“ říkají místní.