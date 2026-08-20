Kolem 21. hodiny vjel na hraniční přechod automobil s německou poznávací značkou. Když pomalu projížděl kolem policistů, spolujezdec adresoval spolkovým policistům nacistický pozdrav a dvěma prsty naznačil hitlerovský knír.
Policisté automobil zastavili ve městě Furth im Wald. Spolujezdcem byl pětadvacetiletý český státní příslušník. Alkoholový test ukázal 0,96 promile alkoholu v krvi.
Spolková policie muže vyšetřuje kvůli používání symbolů protiústavních organizací. Muž se k činu přiznal. Po ukončení prvotního policejního vyšetřování mu policisté dovolili pokračovat v cestě.
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