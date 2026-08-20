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Na bavorské hranici v Německu hajloval mladý podnapilý Čech

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  22:50
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Opilý pětadvacetiletý Čech ve středu večer hajloval na německé policisty z místa spolujezdce na hraničním přechodu Furth im Wald. Německé úřady ho vyšetřují kvůli použití symbolu protiústavních organizací, napsal list Mittelbayerische Zeitung.

Kolem 21. hodiny vjel na hraniční přechod automobil s německou poznávací značkou. Když pomalu projížděl kolem policistů, spolujezdec adresoval spolkovým policistům nacistický pozdrav a dvěma prsty naznačil hitlerovský knír.

Policisté automobil zastavili ve městě Furth im Wald. Spolujezdcem byl pětadvacetiletý český státní příslušník. Alkoholový test ukázal 0,96 promile alkoholu v krvi.

Spolková policie muže vyšetřuje kvůli používání symbolů protiústavních organizací. Muž se k činu přiznal. Po ukončení prvotního policejního vyšetřování mu policisté dovolili pokračovat v cestě.

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Na bavorské hranici v Německu hajloval mladý podnapilý Čech

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