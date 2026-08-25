Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ozbrojené gangy masakrují Haiti. Desítky lidí zabily či unesly, vláda je bezmocná

Autor: ,
  21:42
Ozbrojenci z obce Kenscoff na Haiti zabili a unesli desítky lidí. Zemi již...

Ozbrojenci z obce Kenscoff na Haiti zabili a unesli desítky lidí. Zemi již několik let zmítá politická a ekonomická krize. (24. srpna 2026) | foto: Reuters

Ozbrojenci z obce Kenscoff na Haiti zabili a unesli desítky lidí. Zemi již...
Ozbrojenci z obce Kenscoff na Haiti zabili a unesli desítky lidí. Zemi již...
Ozbrojenci z obce Kenscoff na Haiti zabili a unesli desítky lidí. Zemi již...
Ozbrojenci z obce Kenscoff na Haiti zabili a unesli desítky lidí. Zemi již...
17 fotografií
Nejméně 47 lidí včetně pěti dětí v neděli zabili a přes 50 osob unesli ozbrojenci z obce Kenscoff, která leží nedaleko haitské metropole Port-au-Prince, informovala v úterý kancelář OSN na Haiti. Podle agentury AP jde o jeden ze největších únosů za poslední roky v této zemi zmítané už léta násilnostmi a politickou a ekonomickou krizí.

Aliance gangů se útokem zřejmě snaží demonstrovat sílu v době, kdy vláda připravuje prosincové prezidentské a parlamentní volby, jež mají být první po deseti letech.

„Je to vzkaz vládě a policii, že jejich proklamace o ochraně obyvatel neodpovídají skutečnosti. Gangy říkají: když se rozhodneme zaútočit, tak můžeme a budeme úspěšní,“ řekl AP Romain Le Cour ze ženevské nevládní organizace Světová iniciativa proti nadnárodnímu organizovanému zločinu.

Podle něj může být cílem nedělního útoku přimět policii rozptýlit její už tak omezené prostředky a personál. „Nemají dost lidí. Když pošlou policisty na okraj metropole, budou jim chybět jinde,“ dodal.

USA se zbavují migrantů z Haiti, na jejich pozicích ale nemá kdo pracovat

Podle Le Coura gang dostal únosem rukojmích místní úřady do pasti. „Pokud policie nic neudělá, lidé ji obviní, že unesené neochránila. Když naopak zakročí a rukojmí při zákroku zemřou, gangy obviní z jejich smrti stát,“ uvedl Le Cour.

Na sociálních sítích se podle AP objevilo video, v němž lídr jednoho z gangů hrozí šéfovi haitské policie Vladimiru Paraisonovi. „Paraisone, pokud ublížíš některému z našich, všechny je zabiju,“ uvedl muž, který si říká Izo 2, s odkazem na jednoho z nejmocnějších lídrů gangů na Haiti Johnsona Andrého (zvaného Izo).

Útok se stal v neděli v noci v obci Kenscoff, která je na strategickém místě u přístupových cest do hlavního města. Vláda slíbila do oblasti vyslat další jednotky, rozhněvaní obyvatelé ale požadují odvolání místního policejního šéfa. Zatímco v poslední době se bezpečnostní složky snaží opět získat pod kontrolu centrum Port-au-Prince, gangy se soustředily na strategické přístupové uzly.

Ozbrojenci z obce Kenscoff na Haiti zabili a unesli desítky lidí. Zemi již několik let zmítá politická a ekonomická krize. (24. srpna 2026)
Ozbrojenci z obce Kenscoff na Haiti zabili a unesli desítky lidí. Zemi již několik let zmítá politická a ekonomická krize. (24. srpna 2026)
Ozbrojenci z obce Kenscoff na Haiti zabili a unesli desítky lidí. Zemi již několik let zmítá politická a ekonomická krize. (24. srpna 2026)
Ozbrojenci z obce Kenscoff na Haiti zabili a unesli desítky lidí. Zemi již několik let zmítá politická a ekonomická krize. (24. srpna 2026)
Ozbrojenci z obce Kenscoff na Haiti zabili a unesli desítky lidí. Zemi již několik let zmítá politická a ekonomická krize. (24. srpna 2026)
17 fotografií

Masakr odsoudil i generální tajemník OSN António Guterres, který také uvedl, že 22 obětí bylo zabito u kostela, kam se utíkaly schovat. Podle starosty Kenscoffu Jeana Massillona ozbrojenci z gangů zapálili 25 domů a zabili i dva státní zaměstnance včetně jeho bratrance.

Starosta Massillon obvinil z útoku členy aliance gangů Viv Ansanm, která má v zemi velký vliv a spolu se svými spojenci ovládá na 70 procent Port-au-Prince. Kvůli násilnostem gangů muselo opustit své domovy na Haiti podle OSN na 1,5 milionu ze zhruba 11 milionů obyvatel země a jen v letošním prvním půlroce gangy zabily přes 3100 lidí.

Dlouholetá krize

Haiti se potýká už řadu let s ekonomickou a politickou krizí, s násilnostmi i protivládními protesty. Moc gangů zesílila poté, co v červenci 2021 komando kolumbijských žoldnéřů zabilo prezidenta Jovenela Moïseho. Akci zosnovala zřejmě skupina místních politiků a podnikatelů.

Dvojitý kolaps na Kubě. Miliony lidí zůstaly bez proudu uprostřed veder

V únoru 2024 se alianci gangů Viv Ansanm podařilo přimět k rezignaci premiéra Ariela Henryho, který byl od vraždy Moïseho i prezidentem. Poté regionální sdružení zemí CARICOM dohodlo plán přechodné vlády pro Haiti a v dubnu 2024 se ujala prezidentských funkcí přechodná rada. Země nemá ani parlament, poslední parlamentní a prezidentské volby se tam konaly v roce 2016.

V boji s gangy měla místní policii pomoci od června 2024 mezinárodní policejní mise, kterou vedla Keňa a na níž se podílely menší země; USA jí poskytly jen materiální podporu. Mise byla neúspěšná a loni v září Rada bezpečnosti OSN rozhodla o jejím nahrazení jednotkami Sil pro potlačení gangů (GSF). Prvních několik stovek členů těchto jednotek dorazilo letos v dubnu, celkem je má tvořit asi 5500 zahraničních policistů a vojáků.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Američané spatřili hromady mrtvol a ztratili nervy. V Dachau postříleli esesáky

Snímek zachycuje popravu příslušníků SS v areálu koncentračního tábora Dachau...

Američtí vojáci přijížděli v dubnu 1945 k Dachau s vědomím, že míří ke koncentračnímu táboru. Nic je však nemohlo připravit na to, co najdou uvnitř. Tisíce mrtvých vězňů a přeživších na pokraji sil....

Vždyť u nás už to vypadá stejně. Ruští turisté ztratili zájem o cesty do KLDR

Ruská turistka v severokorejském resortu Wonsan-Kalma (1. července 2025)

I když se Moskva snaží vzhledem k vřelým vztahům s Pchjongjangem usilovně propagovat cesty do „bratrské“ KLDR, ruští turisté o ně příliš neprojevují zájem. Oficiální data ukazují na pokles meziroční...

Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií

Snímek dne NASA od mladého fotografa Jakuba Kuřáka. Fotografie zachycuje roj...

Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...

Sucho odkrylo i „Titanic ze Sávy“, krajina zežloutla. Jak vypadá vyprahlá Evropa

díky nízkému stavu hladiny řeky Sávy v blízkosti města Sremska Mitrovica,...

Letošní léto je sice téměř u konce, jeho následky v podobě vyprahlé krajiny si však Evropa ponese ještě dlouho. Mnozí meteorologové navíc upozorňují, že řešení nepřinese ani potenciálně delší období...

V 52 letech zemřel Václav Neckář mladší, slavnému otci pomohl s návratem na pódia

Václav Neckář se synem Václavem

Ve věku 52 let zemřel syn zpěváka Václava Neckáře, křestním jménem rovněž Václav. Zprávu serveru CNN Prima News potvrdil zpěvákův manažer Karel Jiříček z umělecké agentury Artime. Václav Neckář...

Ozbrojené gangy masakrují Haiti. Desítky lidí zabily či unesly, vláda je bezmocná

Ozbrojenci z obce Kenscoff na Haiti zabili a unesli desítky lidí. Zemi již...

Nejméně 47 lidí včetně pěti dětí v neděli zabili a přes 50 osob unesli ozbrojenci z obce Kenscoff, která leží nedaleko haitské metropole Port-au-Prince, informovala v úterý kancelář OSN na Haiti....

25. srpna 2026  21:42

Zemřela zpěvačka Dolly Partonová, legendě americké country bylo 80 let

Skladatelka a textařka Dolly Partonová na večírku po premiéře muzikálu „9 to 5:...

Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka Dolly Partonová. Oznámil to synovec umělkyně Bryan Seaver ve videu na Instagramu. Partonová byla považována za legendu a...

25. srpna 2026  20:05,  aktualizováno  21:28

Velitel kurdských SDF oznámil jejich rozpuštění, začlení se do státních struktur

Kurdští bojovníci z brigády Kámišlí se účastní vojenské přehlídky během pohřbu...

Velitel kurdských Syrských demokratických sil (SDF) Mazlúm Abdí v úterý oznámil jejich rozpuštění a plné začlenění do státních institucí. Učinil tak v televizním projevu vysílaném z prezidentského...

25. srpna 2026  21:04,  aktualizováno  21:12

Opozice bránila jednání o Pavlovu vetu. Hřib ukázal Babišovu obří kreditku

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib ve Sněmovně s obří kreditkou premiéra Andreje...

Před velkým zadlužováním Česka, občanů a jejich dětí a vnoučat vládou ANO, SPD a Motoristů sobě varovala ve Sněmovně celý den opozice. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib si k řečnickému pultíku přinesl i...

25. srpna 2026  5:53,  aktualizováno 

Zakázat večer prodej alkoholu? To je příliš, odmítl Okamura Vojtěchův návrh

Miroslav Ševčík, Radim Fiala, Tomio Okamura a Radek Koten z SPD na tiskové...

Předseda Poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura na jednání koaliční rady odmítl návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zakázat prodej alkoholu ve večerních hodinách – po deváté nebo desáté...

25. srpna 2026  9:01,  aktualizováno  20:59

„Dříve se to posílalo do plynu“. Romské studenty v Jeseníku zasypaly rasistické komentáře

Letní studijní program pro romské děti se letos koná v Malé Morávce na...

Přijeli se vzdělávat a rozvíjet své schopnosti, místo toho je na internetu čekala vlna nenávisti. Romští studenti, kteří vyrazili na vzdělávací program BARUVAS v Jeseníku, se na facebookových...

25. srpna 2026  20:46

Medvěd v kontejneru i díra v ruce od srnce. Pampalini pardubických strážníků vypráví

Premium
Pavel Antoch pracoval jako psovod a odchytář celých jednatřicet let.

U městské policie v Pardubicích strávil jednatřicet let. Za tu dobu Pavel Antoch nejednou zjistil, že některé situace není radno podceňovat. Jako psovod a odchytář se setkal s tvory, které by v...

25. srpna 2026

AI drony samy určí, kdo zemře. Děsivá budoucnost je tu, Rusové nemají zábrany

Premium
Rusové útočí v Záporoží drony Molnija. Některé řídí jen umělá inteligence. (10....

Ukrajina a Rusko už otestovaly autonomní drony řízené jen umělou inteligencí. Zatímco Kyjev tvrdí, že vždy zapojuje lidský element, u Rusů se zdá, že taková omezení nemají a samostatnými bezpilotními...

25. srpna 2026

Martin Kuba zasedne v radě Budějovického Budvaru. Jmenoval ho ministr Šebestyán

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Jihočeský hejtman a lídr politického hnutí Naše Česko Martin Kuba se stal členem dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar. Do funkce ho jmenoval ministr zemědělství Martin Šebestyán (za...

25. srpna 2026  19:19,  aktualizováno  19:49

Slovenská policie zmařila útok napalmem na továrnu na drony, obvinila tři cizince

Slovenští policisté překazili žhářský útok na továrnu na bezpilotní prostředky....

Slovenská policie oznámila, že překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů. V případu stíhá tři cizince, které obvinila z obecného ohrožení na objednávku. Dva z nich byli...

25. srpna 2026  15:14,  aktualizováno  19:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Šéf CIA přicestoval do Moskvy na tajnou návštěvu, zdržel se jen pár hodin

Ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe vystupuje na...

Šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe v úterý přicestoval na utajené jednání do Moskvy, informovala americká média. V ruské metropoli se Ratcliffe zdržel několik hodin, načež...

25. srpna 2026  17:20,  aktualizováno  19:23

Za skrýší zbraní u Berlína jsou sabotéři podporovaní Ruskem, píše magazín

ilustrační snímek

V případu skrýše malého množství zbraní, kterou objevila německá policie loni nedaleko Berlína, vede stopa k sabotážní skupině organizované ruskými agenty. Uvádí to magazín Der Spiegel. Podle něj se...

25. srpna 2026  19:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.