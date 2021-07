Strůjce atentátu z Haiti může být obětní beránek. Nejasností je víc než stop

Kolem lékaře, jehož zatkla haitská policie s podezřením, že je to strůjce atentátu na prezidenta země Jovenela Moïseho, se vznáší řada nejasností. V haitských politických kruzích je totiž doktor Christian Emmanuel Sanon zcela neznámým pojmem. Není jasné, jak by zkrachovalý evangelický pastor mohl financovat ambiciózní pokus stát se prezidentem. Objevují se i náznaky toho, že je to jen obětní beránek.