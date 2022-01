Premiér Haiti unikl atentátu. V Panamě chytili podezřelého z vraždy prezidenta

Přestřelka se odehrála v době, kdy Henry opouštěl místní katedrálu, v níž se účastnil mše na oslavu výročí získání nezávislosti Haiti, popsala agentura AP. Podle místních médií při střelbě jeden člověk zemřel a další dva byli zraněni. Policie tuto informaci zatím nepotvrdila.

Henry nemohl přednést svůj plánovaný projev, jelikož ho střelba donutila opustit město. Kancelář premiéra útočníky označila za „bandity a teroristy“ a poznamenala, že policie na podezřelé vydala zatykače.

Útok obnovil obavy o bezpečnost představitelů této karibské země, která se od loňského červencového atentátu na prezidenta Moïseho zmítá v politickém chaosu. Úřady dosud nestanovily datum voleb, ve kterých obyvatelé vyberou nástupce zavražděné hlavy státu.

Henry slíbil, že tvrdě zakročí proti gangům, které úřady viní z nárůstu počtu únosů a blokování terminálů pro distribuci paliv, které v posledních měsících způsobilo vážný nedostatek těchto produktů v nejchudší zemi západní polokoule.

V Panamě zadrželi podezřelého žoldnéře

V Panamě v pondělí zadrželi bývalého kolumbijského vojáka Maria Antonia Palaciose, kterého vyšetřovatelé podezírají ze zapojení do vraždy Moïseho.

Podle agentury Reuters byl třiačtyřicetiletý muž zastaven při mezipřistání na letišti v Panamě. Imigrační úředníci ho vyzvali, aby dobrovolně nasedl na let do Spojených států, jež po něm prostřednictvím Interpolu pátrají. Do pátrání Interpolu zařadilo muže i Haiti. Není však jasné, zda muž do USA skutečně odletěl, dodala agentura Reuters.

Palacios podle místního tisku přicestoval do Panamy poté, co byl vyhoštěn z Jamajky, kde ho v říjnu zadrželi a minulý týden odsoudili za nelegální vstup na území státu. Jamajský soud ho nechal vyhostil do Kolumbie.

Haitští vyšetřovatelé se domnívají, že Palacios byl členem skupiny více než 20 Kolumbijců, jež měla za úkol zaútočit na rezidenci haitského prezidenta. Muž by současně mohl být i významným svědkem událostí, jež vedly k zabití tehdejší hlavy státu.

Moïse, který stál v čele země od roku 2017, byl zastřelen 7. července ve své soukromé rezidenci na předměstí haitské metropole Port-au-Prince. Při útoku byla zraněna jeho manželka. V souvislosti s atentátem bylo zatčeno přes 40 podezřelých, včetně 18 kolumbijských žoldnéřů. Po dalších podezřelých policie pátrá. Pozadí atentátu je stále nejasné.