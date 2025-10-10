Bavorská obec dostala za svou zapadlost vulgární označení. Nestydaté, míní místní

  18:22
Internetová platforma pro mládež funk dala bavorské obec Haidmühle na hranicích s Českem poněkud nelichotivé označení. Místní se proti hodnocení vymezili a poukázali na kouzlo městečka v malebné německé části Šumavy. Za klidem se k nim stěhují i lidé z velkých měst.
Německá část Šumavy poblíž obce Haidmühle.

Německá část Šumavy poblíž obce Haidmühle. | foto: Profimedia.cz

Česko-německé pomezí v části Šumavy.
Okolí obce Haidmühle, německé části Šumavy.
Platforma, za kterou stojí německé veřejnoprávní stanice ARD a ZDF, označila bavorskou obec Haidmühle na hranicích s Českem za „p*del světa“ (Arsch der Welt).

Nelichotivý titul pro Haidmühle a několik dalších německých obcí vysvětluje snahou hravým způsobem ukázat mladým lidem analýzu geografických dat.

Obec se totiž vzdušnou čarou nachází 154 kilometrů od letiště, 15 kilometrů od vlakového nádraží a 37 kilometrů od dálnice. Tyto údaje se však vztahují výhradně k německé infrastruktuře, protože obyvatelé Haidmühle mohou využít vlakovou stanici hned na hranici v českém Novém Údolí, která je vzdálena jen několik set metrů od centra obce. Výrazně blíže než letiště v Mnichově je rakouský Linec, který rovněž nabízí vzdušné spojení se světem.

Po stezkách Králů Šumavy. Osudy převaděčů tu připomínají i zbytky samot

„Vůbec tomu nerozumím. Máme asfaltové silnice, tekoucí vodu a zítra desetileté jubileum používání nožů a vidliček,“ poznamenal starosta Roland Schraml, kterého podle BR hodnocení obce viditelně rozladilo. Dodal prý, že jde o nestydatost.

Stanice BR Haidmühle popisuje jako normální obec, kterých jsou po celém Bavorsku stovky. „Je zde řezník, pekař, supermarket a dokonce zastávka autobusu,“ vysvětluje BR.

Místní pak poukazují na to, že obec je státem uznaným rekreačním místem a že v Haidmühle se také vyrábí luxusní postele vyvážené do celého světa. Na místě je seizmologická stanice, která je schopná zjistit jaderné výbuchy kdekoli na světě. V okolí obce Haidmühle se v roce 2013 uskutečnil evropský šampionát s psími spřeženími.

Slavný herec se usadil ve vysídlené vesnici na Šumavě. Podařilo se ji obnovit

Starosta Schraml k tomu poznamenal, že na trojmezí Německa, Česka a Rakouska se dá velmi dobře žít. „Hodně lidí se k nám stěhuje z velkých měst. U nás je klid a příjemně. U nás se ještě žije,“ dodal.

Platforma funk za p*del světa označila nejen Haidmühle v Bavorsku, ale také několik dalších německých obcí, zejména v příhraničních regionech. Tento titul získalo mimo jiné městečko Borkum na stejnojmenném ostrově v Severním moři, Putgarten na Rujáně či fojtské městečko Markneukirchen v Sasku, které se nachází jen několik kilometrů od Aše.

10. října 2025  13:36,  aktualizováno  18:58

10. října 2025  18:22

