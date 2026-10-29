Hádky i potyčky. Volby v Izraeli ukázaly, jak jsou oba tábory ostře rozdělené

Doprovázím k volbám 75letou paní Hedvig, u brány všichni musejí ukázat obsah kabelek a batohů. Nehledají se jen zbraně, mladík před námi musí ke stánku vrátit propagační nálepky svého favorita, s tím za bránu nesmí. Tam je jiný svět, tam se hlasuje.
Hedvig mi říkala, že půjde volit ráno, prý bude méně lidí. „To jsem tady ještě nezažila,“ říká mi, když už deset minut stojíme ve frontě. Táhne se až ven. Před všemi volebními místnostmi je to stejné.
Byznysmen Aron má největší obavy z toho, že teď nastane odliv mozků ze země a postupný úpadek.