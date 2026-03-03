Stalo se to v obrovském městě s mnoha veřejnými nemocnicemi. Jeden z kolegů měl auto, takže Devendru naložil a vyrazili k nejbližší nemocnici. Tam ale neměli protijed. Takže mladíka zase vzali do sanitky a ta uháněla 24 kilometrů do další nemocnice, kde se ho lékaři teprve ujali. Mezitím odtikával čas, jed rychle působil.
„To, že jsem přežil, je skutečný zázrak. Říkali to i lékaři,“ sdělil mladík o pár měsíců později indickému listu Times of India.
Problém je nejhorší v monzunovém období, tedy zhruba od května do září, kdy déšť vyplaví hady z jejich děr. Nejnebezpečnějšími hady v Indii jsou členové „velké čtyřky“.