Typologie vydírání. Hackerský byznys jako kyberzbraň i nový obchodní model

Zní to sice jako z pomezí thrilleru a komedie, ale je to rozhodně to první. JBS zavřela všechny pobočky v USA na výrobu hovězího a americká vláda vyzvala ostatní firmy k okamžitému zvýšení produkce, aby masa bylo dost. Je to další klasický příklad, že počítače mohou představovat „kyberzbraně hromadného ničení“, jak to řekl jeden americký odborník, anebo „nový obchodní model, který jen kvete“, jak to s lehkým cynismem před časem nazval list Wall Street Journal.

Cynik by řekl, že pokud rodiče zvažují pro své dítě zločineckou a navíc výnosnou dráhu, ale přejí si pro ně bezpečnou kancelářskou práci, hackerství se nabízí samo.