Hackeři se nabourali do Pornhubu. Ukradli data milionů uživatelů i historii hledání

Agentura Reuters sice nedokázala bezprostředně stanovit rozsah ani podrobnosti o krádeži, hackeři ale poskytli vzorek údajů a Reuters částečně ověřil, že jsou pravé.
Podle webu DailyStar jsou v ohrožení data a historie vyhledávání více než 200 milionů prémiových uživatelů. Hackeři se pochlubili, že se jim podařilo nabourat systém třetí strany, který web využívá ke sledování návštěvnosti.
Nejméně tři bývalí zákazníci serveru Pornhub – dva muži v Kanadě a jeden muž v USA – agentuře Reuters potvrdili, že údaje, které se jich týkají, jsou autentické, i když několik let staré. Vzhledem k citlivosti záležitosti hovořili pod podmínkou zachování anonymity.
„Požadujeme výkupné v bitcoinech, pokud nemají ty údaje být zveřejněny. Pak je smažeme,“ sdělili hackeři v online chatu agentuře Reuters.
Pornhub a jeho vlastníci, což je firma Ethical Capital Partners se sídlem v Ottawě, na dotazy o vyjádření nereagovali. Na únik dat předtím upozornila společnost Bleeping Computer, která se zabývá bezpečností v kybernetickém prostoru.
Pornhub uvádí, že má více než 100 milionů denních návštěv a 36 miliard návštěv ročně. Patří k nejpopulárnějším dodavatelům sexuálního obsahu na webu, zejména videí, z nichž mnohá jsou ke zhlédnutí zdarma. Prémioví uživatelé platí necelých 15 dolarů měsíčně za přístup k více než 100 tisícům prémiových videí, dodává DailyStar.
Hackeři ze ShinyHunters sdíleli data od 14 uživatelů prémiové služby Pornhub, která nabízí videa ve vysokém rozlišení, sledování bez reklam a virtuální realitu.
ShinyHunters už za sebou mají více pokusů o vydírání. Skupina se zformovala patrně kolem roku 2020 a stojí například i za letošním únikem dat zákazníků australské letecké společnosti Qantas.