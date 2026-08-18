Cílem dezinformační kampaně podle něho mohlo být zhoršení vztahů Polska a Česka.
Kdosi napadl internetové zpravodajství rozhlasové stanice PiK Radio působící z Bydhošti a text, který tam byl zveřejněný, vyměnil za nepravdivý.
Týkal se toho, že Polsko údajně plánuje zábor kousku českého území. Rozhlasová stanice se od článku distancovala a ujistila, že s ním nemá nic společného. Text se objevil také na portálu věnovaném dění v městečku Tczew nedaleko Gdaňsku.
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V článku byla informace o údajném dokumentu polského ministerstva zahraničí žádajícím změnu polsko-české hranice a předání Polsku asi 638 hektarů českého území, píše CyberDefence24.pl. To je zhruba dvakrát víc, než o o které se skutečně vede formální spor.
Portál upozorňuje na to, že tento falešný dokument je psaný v češtině až na několik posledních slov, jež jsou polsky. Podle něj to naznačuje, že byl vygenerovaný prostřednictvím umělé inteligence.
Snímek údajného dokumentu se objevil na dvou polských portálech a také na portálu, který silně připomínal zpravodajský server Českého rozhlasu iRozhlas.cz. Psalo se na něm o nárůstu prodeje reklamy na nemovitosti v místech, kterých se má týkat údajná územní změna.
Použili umělou inteligenci
Falešný dokument měl pocházet z údajného soukromého facebookového účtu českého velvyslance v Polsku. Odkaz na něj byl aktivní i v nepravdivém článku na napodobenině serveru Českého rozhlasu. Postava vytvořená umělou inteligencí, která se podle CyberDefence24.pl věrně podobala skutečnému českému diplomatovi, projevovala svůj nesouhlas s polskými požadavky. Videozáznam s vygenerovaným českým velvyslancem v Polsku měl kolem 10 tisíc zhlédnutí.
V komentářích na něj reagoval uživatel vydávající se za jednoho z náměstků polského ministra zahraničí. Oba falešné účty měly několik desítek přátel a jejich profilové fotografie a pozadí byly nastavené jen několik dnů po sobě letos v květnu.
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„Polské tanky nevjedou do Liberce, nicméně (vicepremiér a ministr digitalizace Krzysztof) Gawkowski opakovaně zdůrazňoval, že ‚digitální tanky‘ už jezdí po polských ulicích,“ píše CyberDefence24.pl. Polští představitelé upozorňují na to, že Polsko je cílem dezinformačních kampaní a hackerských útoků. Obviňují z nich Rusko.
Polsko se dlouhodobě snaží získat území o rozloze 368 hektarů, které připadlo Česku při úpravě hranice v roce 1958. O této věci jednal letos v únoru ve Varšavě český ministr zahraničí Petr Macinka. Řekl tehdy, že řešením má být projekt, který se bude týkat ochrany proti záplavám.