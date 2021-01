Ruská firma z Prahy mohla podle FBI posloužit hackerům při útoku na USA

JetBrains se označuje za firmu poskytující vývojářské nástroje usnadňující a zefektivňující práci profesionálních vývojářů, která má po dvou desetiletích existence zastoupení v pěti zemích světa, mimo jiné v USA a Rusku.



Startup vyvinul programovací jazyk, který se stal hlavním vývojovým nástrojem Googlu pro operační systém Android. Nabídky se proto jen hrnou a jejích služeb prý využívají vývojáři 300 000 firem.

Jednou z nich je i společnost SolarWinds z Austinu v Texasu, jejíž software pro správu sítě sehrál podle listu The New York Times (NYT) ústřední roli při pronikání hackerů do sítí americké vlády a soukromých firem. Vyšetřovatelé se zaměřují na produkt JetBrains s názvem TeamCity, který umožňuje vývojářům testovat a vyměňovat softwarový kód před jeho vydáním, uvádí NYT.



Zpravodajské agentury FBI, NSA a CISA, jejichž sítě byly taktéž napadeny, v úterý uvedly, že za rozsáhlým prosincovým útokem na vládní instituce je pravděpodobně Rusko. Moskva obvinění odmítá.



Podle agentur cílem útoku bylo shromažďování citlivých informací. Zatím jen ministerstva obchodu, energie a financí potvrdily, že se staly terčem útoku.

Hackeři se měli dostal i do systému národních laboratoří, Národního úřadu pro jadernou bezpečnost (NNSA) nebo amerického ministerstva zahraničí a vnitřní bezpečnosti. Kromě toho získali přístup rovněž do sítí mnohých soukromých firem včetně Microsoftu.