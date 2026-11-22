Jindřich Forejt nás provede habsburskými staletími od renesanční diplomacie přes dámské sedlo Marie Terezie až po svítící noční stolek Františka Josefa I. A zodpoví nejen otázku, na které Habsburky z českého trůnu zapomínáme, ale i proč je tenhle panovnický rod vnímán Rakouskem a bývalým Uherskem jinak než námi.
Proč si před pěti stoletími vybraly české stavy na trůn Ferdinanda Habsburského?
České stavy v roce 1526 habsburský rod dobře znaly a Habsburkové zase velmi dobře znali české prostředí. O svatováclavskou korunu koneckonců usilovali už o několik generací dříve. Bylo to bezprostředně po vymření Přemyslovců v roce 1306, kdy v Čechách zavládl chaos. Mladý král Václav III. zemřel násilnou smrtí po pouhých třinácti měsících vlády. Nastal boj uchazečů o český trůn a jedním z vážných zájemců byl Rudolf Habsburský, syn římského krále Albrechta, který korunu získal na půl roku. V červenci 1307 zemřel během vojenského tažení proti odbojné šlechtě v jižních Čechách. Trpěl zřejmě vážnými zdravotními potížemi, kvůli nimž dodržoval dietu. Za jeho panování se i z úsporných důvodů mnoho slavností na Pražském hradě nekonalo a jeho asketický životní styl byl asi důvodem, proč se mu přezdívalo „král Kaše“.
Síla turecké armády byla známá, stejně jako odhodlanost a krutost, s nimiž hájila dobytá území. Bylo tedy potřeba myslet na Habsburky jako ochránce, schopné zaručit bezpečí zemím, kde vládnou. Při volbě panovníka tedy hrálo velkou roli.