Vyšetřovatelé zvažují možnost, že požár asi třiceti železničních kabelů mohl být založen úmyslně, řekl na veřejném fóru NATO dočasný ministr spravedlnosti David van Weel. „Mohla to být nějaká skupina aktivistů. Mohl to být jiný stát. Mohlo to být cokoli,“ dodal.

Provoz vlaků jedoucích z letiště na jih ve směru na Haag, kde se summit NATO koná, omezen nebyl. Navíc státníci účastnící se summitu vlakem nejezdí; z letiště do hotelů a na místo konání summitu je vozí kolony po uzavřených silnicích.

Dočasné zátarasy a kovové ploty kolem místa konání summitu jsou jen zlomkem rozsáhlé vojenské a policejní operace nazvané Oranžový štít, která má zajistit bezpečnost 32 vedoucích představitelů aliance.

V rámci této operace, kterou úřady označují za největší bezpečnostní operaci, jaká kdy byla v Nizozemsku provedena, jsou uzavřeny části města, silnice a vzdušný prostor.

V okolí summitu má být ve službě asi 27 tisíc policistů, což je přibližně polovina všech policejních sil v zemi, a více než deset tisíc příslušníků armády, dodala AP.