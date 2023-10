Muž má panický strach z žen, už půl století žije zabarikádovaný ve svém domě

Aby dal všem jasně a zřetelně najevo svůj postoj, postavil si patnáctimetrový plot a zabarikádoval se, aby se žádná žena nemohla dostat dovnitř. Přiznal, že příslušnice opačného pohlaví v něm vyvolávají pocit strachu.

Sousedé tvrdí, že kdykoli zatvrzelý starý mládenec vidí v blízkosti svého pozemku ženu, utíká do svého domu a zamyká se. Chorobný strach z opačného pohlaví se u něj projevuje už od šestnácti let.

Ironií situace je, že mu pomáhají přežít sousedky. Jedna z nich prozradila, že ho od dětství téměř neviděla opustit pozemek. Vysvětlila, že mu sousedé obstarávají jídlo a potraviny, které potřebuje. Když se mu někdo snaží pomoci, nechce být nablízku, aby se s někým nemusel bavit. Takže vše, co potřebuje, mu ostatní většinou hodí do domu a on si pro to časem přijde.

Podle zpráv se předpokládá, že Nzamwita trpí psychickým onemocněním zvaným gynofobie, což je iracionální strach z žen.

Gynofobie není v Diagnostickém a statistickém manuálu duševních poruch (DSM-5) vydaným Americkou psychiatrickou asociací uznána. Chronický strach z žen není evidován ani v Mezinárodní klasifikaci nemocí pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO). V klinickém prostředí je však gynofobie klasifikována jako „specifická fobie“.

Příznakem gynofobie může být iracionální a zdrcující strach ze žen a úzkost, kterou může vyvolat i pouhé pomyšlení na ně. Zahrnuje také záchvaty paniky, svírání na hrudi, silné pocení, rychlé bušení srdce a obličejové potíže s dýcháním.