Ženu narkobarona Guzmána odsoudili na tři roky. Prosím o odpuštění, žádala

„Jsem tady před vámi, abych požádala o odpuštění,“ uvedla před soudem Coronelová Aispurová, která svých činů litovala. Přiznala se například, že doručovala vzkazy, které její manžel posílal z mexického vězení dalším členům kartelu Sinaloa. Skrze tuto komunikaci a propašovaný GPS přistroj kartel připravil úspěšný Guzmánův útěk z vězení v roce 2015. Doznala se také, že pomohla přepravit do USA 450 kilogramů kokainu a 90 tun marihuany.

Prokuratura žádala pro ženu čtyři roky vězení a peněžitou sankci ve výši 1,5 milionu dolarů (33 milionů korun). Podle prokurátora Anthonyho Nardozziho byla sice kriminální činnost ženy v minulosti rozsáhlá, její společenská nebezpečnost ale nyní není příliš velká, protože jednala hlavně ve prospěch svého manžela. Ten si odpykává v USA doživotní trest.

Před svatbou s Guzmánem nebyla trestaná a po dopadení převzala odpovědnost za své činy. Soudce Rudolph Contreras uvedl, že žena hrála v rozsáhlé kriminální skupině jen menší roli.

Úřady Coronelovou Aispurovou zadržely letos v únoru a v červnu se dvaatřicetiletá žena přiznala ke třem hlavním bodům obvinění - účasti na pašování drog, praní peněz a obchodování s konkrétním pašerákem drog ze zahraničí. Podle její advokátky sice spolupracovala s úřady, ale odmítla status spolupracujícího svědka, a to údajně z obav z odvety na jejích dětech, jež žijí v Mexiku.

Za Guzmána, který je o 32 let starší, se bývalá královna krásy provdala v roce 2007 a má s ním dvojčata. Guzmán byl považován za nejmocnějšího pašeráka drog na světě až do svého zatčení v roce 2016 a vydání do USA následujícího roku. V roce 2019 byl odsouzen k doživotnímu trestu, který si odpykává ve věznici s přísnou ostrahou v Coloradu.