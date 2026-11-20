Nepřeslechli jsme se? Myslel to vážně? Zhruba takové otázky padaly po schůzce ze září letošního roku, kdy ředitel Úřadu pro plánování politiky amerického ministerstva zahraničí Jeremy Levin jednal s guayanskými diplomaty. A nadhodil, zda se nechtějí vzdát sporného území Esequibo ve prospěch Venezuely.
Caracas si oblast nárokuje už více než 180 let, tlak ovšem zesílil poté, co se tam v roce 2015 našla ropa. Pokud by o něj maličká Guyana přišla, její celková rozloha by se scvrkla na třetinu.
Co Američané sledují? Na jednání v červenci Levin venezuelské prezidentce navrhoval, že by v Esequibu mohly začít podnikat americké firmy.