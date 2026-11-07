V ulicích hlavního města Georgetown se prohánějí vozy Ferrari a Lamborghini kolem čerstvě otevřených steakových restaurací. Večer pak kluby lákají věhlasné dýdžeje, kteří by ještě před pár měsíci kvůli pohodlí, a hlavně výplatní pásce, upřednostnili spíše Miami.
Guyana začala ropu těžit teprve nedávno a rozhodně nelituje. Jen od začátku války v Íránu se její zisky z „černého zlata“ odhadují na 6,5 miliardy dolarů, tedy zhruba 142 miliard českých korun. Na zemi, která má méně obyvatel než Praha, je to slušný výkon a právem se jí začíná říkat Dubaj Jižní Ameriky.
Už nás nebaví poslouchat o ekonomickém boomu, když pro normální lidi nic neznamená.