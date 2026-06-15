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Trump je nejzkorumpovanější prezident, řekl guvernér. A už čelí vyšetřování

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  21:43
Kalifornský guvernér Gavin Newsom v pondělí na síti X obvinil prezidenta Donalda Trumpa, že proti němu a jeho manželce Jennifer nechal zahájit vyšetřování. Demokratický politik tvrdí, že důvodem jsou jeho možné prezidentské ambice.
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ilustrační snímek | foto: Reuters

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„V posledních dnech federální agenti ťukají na dveře rodinných přátel a bývalých zaměstnanců. Ne kvůli tomu, že by našli zločin, ale jednoduše se nějaký snaží najít,“ řekl Newsom. Uvedl, že agenti prochází roky staré dokumenty a žádají předložení různých listin. „Donald Trump po mně nejde kvůli mým nepříjemným tweetům, ale kvůli tomu, že zvažuji kandidovat na prezidenta,“ uvedl.

Newsom označil republikána Trumpa za nejzkorumpovanějšího prezidenta v americké historii. Dodal, že Spojené státy nepatří Trumpovi a že bude bojovat proti jeho bezpráví.

Trump a Newsom se střetávají opakovaně. V minulosti se dostali do sporů kvůli Trumpovu rozhodnutí vyslat Národní gardu do Los Angeles v souvislosti s protiimigračními raziemi nebo kvůli způsobu, jakým Newsom řešil lesní požáry v Kalifornii. Trump také Newsoma označil za člověka s nízkou inteligencí a narážel přitom na jeho dyslexii.

V Kalifornii se letos v říjnu budou konat guvernérské volby. Newsom, který je v úřadu druhé funkční období, se již o další mandát ucházet nemůže. Média proto dlouhodobě spekulují, že se bude ucházet o prezidentskou nominaci Demokratické strany pro volby v roce 2028. Newsom zatím uvádí, že možnost zvažuje.

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