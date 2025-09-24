Kolumbijský prezident na půdě OSN žádal stíhání Trumpa za útok v Karibiku

Trump dal podle Petra rozkaz k útoku na plavidla, což vedlo ke smrti „mladých lidí, kteří se snažili utéct před chudobou a kteří se nemohli bránit“. Podle agentury zemřelo nejméně 14 lidí.
Spojené státy v posledních týdnech výrazně posílily přítomnost svého námořnictva v Karibiku u venezuelských břehů, kam vyslaly několik bojových lodí včetně ponorky na jaderný pohon. Americké lodě od začátku září potopily tři plavidla, která podle Trumpa patřila venezuelským pašerákům drog.
Nadměrnou posílenou vojenskou přítomnost USA v Karibiku minulý pátek kritizovala kolumbijská ministryně zahraničí Rosa Villavicenciová, podle níž se státy v Latinské Americe obávají možné vojenské intervence proti Venezuele. Venezuelský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že Spojené státy proti jeho zemi chystají agresi, podle Washingtonu je ale Maduro zapojen do řízení drogových kartelů.