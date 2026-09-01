Zapomeňte na skromné kázání v prachu a horku. Indický guru Rampal vyrazil mezi věřící ve speciálně upraveném, plně klimatizovaném voze s prosklenými stěnami, ze kterého kyne svým fanouškům jako rocková hvězda. Z boční strany upravené kabiny čouhají ven jen jeho bosé nohy, aby měl co největší komfort, když se ho věřící chtějí dotknout.
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Zatímco oddaní stoupenci v dojetí hladí a líbají jeho nohy, guru Rampal se chvílemi nudí. Aby byl duchovní zážitek úplný, hned vedle jeho chodidel je do vozu zabudovaná kasička, kam lidé rovnou hází finanční dary.
Auto neprojíždělo chudými vesničkami v Indii, jak by jeden od šiřitele slova božího čekal, ale jelo krátkou trasu uvnitř chrámu ve vesnici Dhanana ve svazovém státě Harijána, kde Rampal přebývá od svého propuštění na svobodu.
Záběry jeho kynutí věřícím vyvolaly na sociálních sítích pobouření. Nejčastěji pod videem od uživatelů zaznívá kritika VIP kultury a kultu osobnosti. Okázalost a nadřazenost je podle nich v rozporu s tradičními ideály skromnosti a odříkání v chudé Indii.
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Kdo je guru Rampal?
Stavební inženýr Rampal Singh Jatin pracoval 18 let jako odborník na zavlažování. V 90. letech se prohlásil za vtělení indického mystického básníka z 15. století Kabíra a začal pořádat přednášky pro skupiny lidí. Povzbuzen rostoucím počtem stoupenců založil vlastní duchovní centrum a zaměstnání ve státní správě opustil.
„Říkal, že každý člověk je dobrý, všichni jsou si rovni a měli bychom všechny respektovat. Právě to se mi na jeho učení líbilo,“ popsal v roce 2014 BBC jeden z jeho stoupenců, 30letý Manoj Gothwal. Rampalovým následovníkem stal poté, co mu někdo z rodiny doporučil jeho knihu.
Hnutí získalo velkou popularitu, ale nejvíce se „proslavilo“ násilím, které ho provázelo. Když v červenci 2006 Rampal kritizoval reformní hinduistické hnutí Arya Samaj, mezi oběma tábory věřících vypukla řvava. Jenže z davu Ramalových stoupenců zazněla střelba a jeden mladý muž přišel o život, desítky dalších lidí utrpěly zranění. Policie následně obvinila Rampala mimo jiné z vraždy a pokusu o vraždu. K soudu se ovšem nedostavil ani jednou. A když ho v roce 2014 jela zatknout policie, jeho věrní se zabarikádovali v ašrámu a rozpoutali hotové peklo. Drsná bitva s armádou tehdy stála život šest lidí.
Za to byl Rampal odsouzen na doživotí. Letos v dubnu soud tento trest přerušil kvůli vysokému věku. Rampalovi stoupenci to berou jako jasný důkaz jeho božské moci.