Když náčelník neumí číst a psát: Češky pomáhají Guineji ke vzdělání

Děti tady nemají sešity, píšou křídou na černé tabulky. Je to levnější. Učitel s dobře metrovým žlutým pravítkem chodí po třídě a na lavice s ním vyťukává rytmus francouzských větiček, které malí žáci deklamují nazpaměť. Jsou to skoro nejvzdělanější obyvatelé vesnice. Píšou, čtou, počítají. Většina dospělých neumí ani to, co umějí tihle školáci.